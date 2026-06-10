Le Real Madrid se prépare à faire ses adieux à plusieurs joueurs vedettes

Le Real Madrid, roi incontesté du marché des transferts européen, travaille dur cet été non seulement pour attirer de nouvelles étoiles brillantes, mais aussi pour nettoyer sérieusement l'effectif et faire ses adieux définitifs à certains joueurs expérimentés. Selon des informations exclusives de l'un des journalistes sportifs les plus influents d'Espagne, José Félix Díaz, plusieurs joueurs de haut calibre et de renom devraient quitter le « club royal » pendant l'intersaison. Bien que la direction madrilène ou les sources internes n'aient pas encore révélé les noms des joueurs sur le départ, cela indique qu'un grand ménage commencera bientôt au Santiago Bernabéu.

Dans le même temps, les mouvements des Madrilènes sur le marché des nouvelles recrues ne s'arrêtent pas. Le Real Madrid devrait bientôt renforcer sa ligne défensive en recrutant le défenseur français de Liverpool, Ibrahima Konaté, ainsi que le latéral néerlandais rapide et agressif de l'Inter, Denzel Dumfries. Cependant, les ambitions de transfert des « Merengues » cet été ne se limitent pas à ces deux défenseurs. Il a été révélé que mardi, le club madrilène a réalisé l'un des mouvements les plus sensationnels de son histoire, en proposant une somme record de 150 millions d'euros pour l'attaquant argentin champion du monde de son rival historique, l'Atlético Madrid, Julián Álvarez. Cependant, la direction des « Colchoneros », ne souhaitant pas céder son leader à un rival, a annoncé avoir officiellement rejeté cette offre extraordinaire.

La raison principale de ces changements majeurs et des réformes sérieuses de l'effectif madrilène est également connue. Dans les prochains jours, la direction du Real Madrid devrait faire une déclaration officielle concernant la nomination de la légende du football mondial et célèbre spécialiste portugais, José Mourinho, au poste de nouvel entraîneur principal de l'équipe. C'est précisément l'arrivée du « Special One » sur le trône madrilène qui prépare le terrain pour de grandes rotations dans l'effectif et le lancement d'un nouveau projet étoilé. Il est clair qu'une saison très intéressante et passionnante attend les fans madrilènes.

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