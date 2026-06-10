Cristiano Ronaldo jouera-t-il son dernier match au Portugal ?

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Cristiano Ronaldo jouera-t-il son dernier match au Portugal ?

Le sélectionneur de l'équipe nationale du Portugal, Roberto Martinez, a réagi aux rumeurs selon lesquelles le match amical contre le Nigeria pourrait être le dernier match de l'attaquant légendaire Cristiano Ronaldo sur ses terres. La star d'Al-Nassr, âgée de 41 ans, est sur le point d'entrer dans l'histoire en participant à sa sixième Coupe du Monde, mais il reste concentré sur le succès collectif. C'est ce que rapporte Goal.com .

Lors de la conférence de presse précédant le match à Leiria, Martinez a salué le professionnalisme de l'ancienne star du Real Madrid. L'entraîneur a souligné que le capitaine ne se soucie pas de l'avenir et consacre toute son énergie à aider l'équipe nationale. "Notre capitaine est un exemple en tout. Il travaille 24 heures sur 24 pour aider l'équipe", a déclaré le technicien espagnol.

Le quintuple Ballon d'Or, Cristiano Ronaldo, continue de repousser les limites biologiques. Martinez estime que l'état physique exceptionnel de l'attaquant est le résultat de sa force mentale et de sa "faim" de football. Bien qu'il ait remporté presque tous les trophées au cours de sa carrière, la Coupe du Monde reste son objectif principal.

Ronaldo, détenteur du record absolu de sélections (227) et de buts (143) en équipe nationale, mènera l'équipe lors du tournoi organisé aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Le match contre le Nigeria servira de test final pour l'effectif portugais avant le tournoi. Martinez prévoit de donner une chance à tous les joueurs lors de ce match et de préparer l'équipe pour le match d'ouverture contre la RD Congo le 17 juin.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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