L'ancien défenseur Micah Richards a insisté sur le fait que le débat concernant la place de Jude Bellingham dans l'équipe d'Angleterre devait cesser. Il a qualifié le milieu de terrain du Real Madrid de « véritable superstar ». Bien que Thomas Tuchel ait déclaré que personne n'avait de place garantie dans le onze de départ, Richards a noté que le joueur de 22 ans reste le meilleur joueur du pays avant la Coupe du monde 2026. C'est ce que rapporte Goal.com .

S'exprimant dans le podcast « The Rest Is Football », Richards a souligné l'importance de Bellingham pour l'équipe. « Quand il s'agit de grands matchs, Jude Bellingham — star du Real Madrid et vainqueur de la Ligue des champions — a toujours été le sauveur dans les tournois où l'Angleterre était en difficulté. Il a le caractère nécessaire pour prendre ses responsabilités. Cela ne devrait même pas être un sujet de discussion, il est le meilleur et doit être titulaire », a déclaré l'ancien footballeur.

Gary Lineker a abondé dans ce sens, ajoutant que pour remporter des trophées majeurs, une équipe a besoin de joueurs capables de faire la différence. Cependant, la concurrence s'est intensifiée sous la direction de Thomas Tuchel. En particulier, Morgan Rogers, d'Aston Villa, est considéré comme un candidat sérieux pour le poste de numéro 10. Alan Shearer estime que Tuchel a raison de faire confiance à Rogers, qui est actuellement en grande forme.

Néanmoins, Rogers lui-même s'exprime positivement sur son coéquipier Bellingham. Il a déclaré que la soif de victoire de Jude est la plus forte au monde et que son caractère ne doit pas être mal interprété. Tuchel, tout en louant la détermination de Bellingham, a souligné à plusieurs reprises que le système collectif est supérieur à n'importe quelle star individuelle.