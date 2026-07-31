Le transfert de Rodri pourrait poser un grave problème à Manchester City et Enzo Maresca

Au moment où Manchester City entame sa période d'adaptation après le départ de Pep Guardiola, le club pourrait faire face à un nouveau défi de taille. Selon Goal.com, le milieu défensif et capitaine de la sélection espagnole Rodri est dans le viseur du Real Madrid, et le club merengue est fermement décidé à finaliser ce transfert. C'est ce que rapporte Goal.com .

Considéré comme l'un des joueurs majeurs de la décennie, le milieu de terrain de 30 ans voit la rumeur d'un transfert au stade Santiago Bernabéu grandir de jour en jour avant la fermeture du mercato. Selon les experts, le départ de Pep Guardiola et d'autres cadres marque la fin d'une ère pour Manchester City, tandis que Rodri entre dans la dernière année de son contrat.

Lors de la trêve internationale de mars dernier, le joueur lui-même n'avait pas caché son intention de retourner en Espagne, et plus particulièrement à Madrid. Lors d'une discussion avec la presse, Rodri avait ouvertement souligné qu'il était impossible de refuser l'offre de l'un des clubs les plus prestigieux du monde.

Le problème central auquel fait face Enzo Maresca

Pour Enzo Maresca, qui a pris les commandes de l'équipe après le départ de Pep Guardiola, perdre Rodri serait assurément un véritable casse-tête. Manchester City connaît de vastes changements cet été, et la perte de ce pilier de l'entrejeu pourrait totalement bouleverser les plans du club pour la saison prochaine.

Bien que des blessures aient entaché la carrière de Rodri ces dernières années, son importance n'a jamais été sous-estimée. Suite à une grave blessure au genou (ligaments croisés) subie en septembre 2024, il a été éloigné des terrains pendant une longue période. Vainqueur du Ballon d'Or en octobre de la même année, le joueur a eu du mal à retrouver sa meilleure forme physique lors des dernières saisons.

La direction de Manchester City pointe souvent les absences répétées de son milieu défensif comme l'une des principales raisons de la perte du titre de champion après la saison 2023-2024. Auparavant, Rodri avait disputé la quasi-totalité des matches sous le maillot du club, s'imposant comme le véritable métronome de l'équipe.

Malgré cela, lors de la Coupe du monde des clubs estivale, Rodri a étalé toute sa classe pour prouver à nouveau qu'il est l'un des meilleurs milieux de terrain au monde. Guardiola avait prédit dès octobre dernier que Rodri retrouverait son plus haut niveau lors des grands tournois et pour la saison à venir, mais l'avenir nous dira rapidement si ce niveau sera affiché sous le maillot de Manchester City ou celui du Real Madrid.