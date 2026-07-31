Tournant dans la carrière de Mohamed Salah : L'option de l'Arabie Saoudite

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Tournant dans la carrière de Mohamed Salah : L'option de l'Arabie Saoudite

La carrière professionnelle de l'attaquant vedette égyptien Mohamed Salah pourrait atteindre un tournant décisif. Connu pour ses performances étincelantes sur les pelouses européennes depuis plus de 15 ans, notamment avec Liverpool, le nom de l'expérimenté footballeur est à nouveau associé à des représentants de la Saudi Pro League en Arabie Saoudite. Cette rumeur de transfert attire l'attention de la communauté du football et des supporters, rapporte Goal.com rapporte .

Selon le journal Sabah, après l'échec de son transfert au club turc de Beşiktaş lors du mercato estival, Mohamed Salah a accepté de rejoindre l'équipe saoudienne d'Al-Ittihad. D'après la source, l'accord entre les parties prévoit un salaire annuel estimé à 25 millions de dollars pour l'attaquant. Ce transfert pourrait constituer une étape majeure pour renforcer l'effectif du club saoudien.

Nouvelle position sur le terrain et changements tactiques

Ayant évolué principalement au poste d'ailier droit pendant plus de 15 ans de carrière et y ayant remporté un immense succès, Mohamed Salah devrait occuper sa position habituelle sous les couleurs d'Al-Ittihad. Cependant, certains changements de personnel et structurels au sein du club pourraient influencer cette situation. Notamment, la présence du Français Moussa Diaby à ce poste dans l'équipe modifie en partie la donne.

Malgré cela, avant la fermeture du mercato, la direction d'Al-Ittihad envisage également l'option de se séparer de Moussa Diaby. Si le joueur français quitte le club, Mohamed Salah récupérera son couloir droit favori. Dans le cas contraire, le staff technique pourrait être contraint d'essayer la vedette égyptienne dans un tout autre rôle : meneur de jeu derrière l'attaquant ou second attaquant.

Les plans du technicien allemand et les changements dans l'équipe

L'entraîneur principal d'Al-Ittihad, l'Allemand Jens Wissing, privilégie un système tactique en 4-2-3-1 dans son style de jeu. Dans ce schéma, le joueur évoluant juste derrière l'avant-centre revêt une grande importance. Habituellement, cette tâche était assurée par l'Algérien Houssem Aouar, mais des informations circulent selon lesquelles il pourrait également quitter l'équipe.

Si Houssem Aouar quitte Al-Ittihad, cela ouvrira une excellente opportunité pour Mohamed Salah de jouer directement dans la zone centrale, c'est-à-dire en soutien de l'attaquant. Pour l'instant, les négociations de transfert et le dégraissage de l'effectif se poursuivent, et la décision finale devrait être connue dans les prochains jours.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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