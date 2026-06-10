Fabio Cannavaro : « Nous voulons que les Ouzbeks soient fiers de nous »

L'équipe nationale d'Ouzbékistan est entrée dans la phase la plus importante de sa préparation avant la Coupe du monde historique. Les « Loups blancs », dirigés par Fabio Cannavaro, sont arrivés à Atlanta et poursuivent désormais leur préparation pour leur premier match du tournoi.

Le spécialiste italien a partagé ses sentiments avant la Coupe du monde, l'état de l'équipe et son message aux supporters ouzbeks. Il ressort des propos de Cannavaro qu'il comprend parfaitement l'importance de ce tournoi pour l'Ouzbékistan.

« Bien sûr, c'est un sentiment merveilleux ; participer à la Coupe du monde est le rêve de chacun. Nous sommes enfin arrivés à Atlanta. Nous avons hâte de commencer l'entraînement, de jouer des matchs et de profiter de ce processus », a déclaré Cannavaro.

Pour l'équipe nationale d'Ouzbékistan, cette Coupe du monde n'est pas une compétition ordinaire. C'est un moment historique attendu depuis des années. Participer pour la première fois à la phase finale de la Coupe du monde ouvre un nouveau chapitre pour le football de tout le pays. C'est pourquoi chaque séance d'entraînement, chaque exercice tactique et chaque préparation d'avant-match revêt une importance particulière.

Cannavaro n'a pas caché que la préparation à la Coupe du monde n'est pas toujours facile. Selon lui, il est naturel qu'il y ait divers petits problèmes avant un grand tournoi. Mais le staff technique et les joueurs font tout leur possible pour être au meilleur de leur forme avant le premier match.

« Habituellement, la préparation à la Coupe du monde n'est pas facile. Il y a divers petits problèmes, mais nous avons essayé d'être dans les meilleures conditions possibles. Il reste peu de temps avant notre premier match, et nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour être prêts pour cette rencontre », a-t-il souligné.

Ces propos montrent une évaluation réaliste de la situation au sein de l'équipe nationale. Avant la Coupe du monde, la condition physique, la préparation mentale, la discipline tactique et le niveau de compréhension mutuelle des joueurs sont très importants. Surtout pour une équipe comme l'Ouzbékistan, qui monte sur une si grande scène pour la première fois, chaque détail est précieux.

Pour Fabio Cannavaro aussi, c'est une grande responsabilité. En tant que joueur, il a remporté la Coupe du monde et a bien ressenti la pression des grands tournois. Maintenant, en tant qu'entraîneur, il mène l'équipe nationale d'Ouzbékistan vers une Coupe du monde historique. Son expérience, sa vision de la défense et sa capacité à transmettre l'esprit des grands matchs aux joueurs seront des facteurs clés pour l'équipe.

L'entraîneur a également adressé un message particulier aux supporters ouzbeks. Il a déclaré que l'équipe nationale donnerait tout sur le terrain, se battrait jusqu'à la dernière seconde, et qu'il voulait que tous les Ouzbeks, où qu'ils soient dans le monde, soient fiers de l'équipe.

« Je peux dire aux Ouzbeks que nous ferons tout ce que nous pouvons. Nous donnerons toute notre force et nous nous battrons jusqu'à la dernière seconde. Parce que nous voulons que tous les Ouzbeks, quel que soit l'endroit du monde d'où ils viennent, soient fiers de nous », a déclaré le spécialiste italien.

Ces mots ont été un appel mental important pour les supporters. Car peu importe l'importance du résultat à la Coupe du monde, on attend de l'équipe nationale avant tout du caractère, un esprit combatif et une défense digne de l'honneur du pays. Pour les joueurs ouzbeks, chaque minute aura une signification historique.

Des adversaires très forts attendent les « Loups blancs ». À la Coupe du monde, chaque match est un test unique, une situation où chaque erreur peut coûter cher. Mais ce sont précisément ces grandes scènes qui amènent les joueurs à un nouveau niveau, font mûrir l'équipe et donnent une nouvelle confiance au football du pays.

Les mots de Cannavaro « nous nous battrons jusqu'à la dernière seconde » pourraient devenir la devise principale de l'équipe nationale actuelle. Car pour l'Ouzbékistan, il n'y aura pas de matchs faciles dans ce tournoi. Mais avec de la discipline, de l'unité et de la confiance sur le terrain, il est possible de montrer une performance digne contre n'importe quel adversaire.

Maintenant, toute l'attention est concentrée sur le processus de préparation à Atlanta. L'équipe nationale effectuera ses dernières séances d'entraînement avant le premier match de la Coupe du monde, consolidera ses plans tactiques et se préparera mentalement pour ses débuts historiques.

Il ne reste que quelques jours avant la plus grande scène du football ouzbek. Pour Cannavaro et ses protégés, ce n'est pas seulement un tournoi, mais une opportunité de justifier la confiance de tout le pays sur le terrain. Il n'y a plus de retour en arrière possible — seulement vers l'avant, seulement le combat, seulement pour l'Ouzbékistan.