Le PSG formule une offre de 33 millions d'euros à Parme pour Zion Suzuki

Le marché des transferts des gardiens de but en Europe bat son plein, et le club parisien a franchi un grand pas dans ce sens. Le Paris Saint-Germain a intensifié son activité sur le marché des transferts afin de bâtir des bases solides pour l'avenir et d'attirer des joueurs capables de performer dès à présent. Dans la continuité logique de cette stratégie, les Parisiens ont devancé la Juventus, leur principal concurrent pour s'attacher les services du portier de Parme Zion Suzuki. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon la publication Football-Italia et le célèbre insider Fabrizio Romano, le géant français a officiellement soumis une offre de 33 millions d'euros à Parme pour ce gardien prometteur né en 2002. Cet intérêt s'explique par la volonté de l'entraîneur Luis Enrique de trouver un gardien fiable capable de concurrencer Matvey Safonov. Parallèlement, un autre gardien, qui ne jouit pas de la pleine confiance du staff technique, devrait être placé sur le marché des transferts.

Nouvelles options pour la Juventus

Alors que le Paris Saint-Germain est proche de boucler le transfert du gardien japonais, le club turinois est contraint de tourner son attention vers d'autres candidats. Les pistes menant à Emiliano Martínez, qui était la cible principale, et à Mile Svilar, sous contrat avec la Roma, s'avèrent pour l'instant complexes. Par conséquent, le gardien de Tottenham Guglielmo Vicario reste l'option la plus réaliste pour répondre aux exigences de Luciano Spalletti.

Selon les sources, Guglielmo Vicario pourrait rejoindre le club turinois en prêt avec option d'achat. Cependant, ce n'est pas la seule voie envisagée par la Juventus. La direction prévoit d'étudier attentivement d'autres alternatives afin de renforcer l'effectif d'ici la fin du mercato.