Les vagues de licenciements s'intensifient dans l'industrie IT mondiale

·36·Technologie
Les vagues de licenciements s'intensifient dans l'industrie IT mondiale

Depuis le début de l'année, le secteur mondial de la technologie a perdu plus de 124 000 employés. Selon les données de Layoffs.fyi, ce chiffre a déjà dépassé le total de l'année dernière, alors qu'en 2025, les entreprises IT avaient réduit d'environ 122 000 postes. C'est ce rapporte Ixbt.com qui l'annonce.

Les experts soulignent que cette situation témoigne de profonds changements structurels sur le marché mondial de la technologie. Notamment, les plus grandes réductions concernent Oracle, Amazon et Dell, chacune ayant annoncé le licenciement de milliers de salariés.

Transformation technologique majeure et facteur de l'IA

Cette nouvelle vague de licenciements coïncide avec un flux d'investissements sans précédent dans le domaine de l'IA. Les géants technologiques majeurs consacrent des sommes colossales à la construction de centres de données, à l'achat d'équipements puissants pour l'IA et à l'intégration de l'intelligence artificielle dans leurs produits.

Notamment, Oracle prévoit d'investir environ 90 milliards de dollars dans le développement de l'IA au cours du prochain exercice financier. Amazon continue également d'injecter des dizaines, voire des centaines de milliards de dollars pour développer l'infrastructure correspondante.

Causes des réductions et perspectives du marché du travail

Cependant, les entreprises elles-mêmes n'attribuent pas uniquement les licenciements aux progrès de l'IA. Parmi les principales raisons évoquées figurent les embauches excessives pendant la pandémie de COVID-19 et la nécessité d'une optimisation continue de la structure organisationnelle.

Selon une étude de PricewaterhouseCoopers, à long terme, l'IA pourrait non seulement remplacer des employés, mais aussi créer de nouveaux emplois. Les entreprises qui adoptent activement l'IA continuent d'embaucher plus rapidement que celles qui mènent le processus lentement.

San Francisco, centre mondial de l'industrie de l'IA, en est un exemple frappant. Malgré les réductions massives dans le secteur technologique, le taux de chômage dans la ville a chuté à 3,7 % grâce au recrutement continu par des entreprises telles que OpenAI et Anthropic.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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