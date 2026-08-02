L'Inter Miami intensifie ses efforts pour le transfert de Kevin De Bruyne

Le club américain de l'Inter Miami a intensifié ses démarches pour s'attacher les services du milieu de terrain expérimenté Kevin De Bruyne. Poursuivant sa politique de recrutement de stars du football mondial, la direction du club floridien souhaite convaincre le joueur belge de traverser l'Atlantique l'été prochain. C'est ce que rapporte Goal.com dans ses colonnes.

Selon Mundo Deportivo, l'équipe de Miami a réactivé son intérêt pour le meneur de jeu de 35 ans. Il est rapporté que le joueur lui-même envisage désormais l'option d'un transfert en MLS de manière bien plus positive qu'auparavant.

Difficultés en Italie et nouveau défi

D'après Nicolò Schira, dès juin 2025, Kevin De Bruyne avait suscité l'intérêt de l'Inter Miami et du San Diego FC, menant même des discussions avec eux. Des sources publiques indiquent qu'après son départ de Manchester City, le joueur s'était dirigé vers l'Italie, mais son passage en Serie Atout n'a pas été à la hauteur des attentes.

Des désaccords tactiques avec le staff technique en Italie ont posé des difficultés au milieu de terrain expérimenté. En particulier, mécontent du style de jeu ultra-défensif de son équipe, le joueur avait ouvertement admis lors d'interviews que cette situation ne correspondait pas à sa philosophie de jeu.

L'avantage de Miami et les perspectives du transfert

Selon le règlement de la MLS, l'Inter Miami détient les droits de découverte (« discovery rights ») de Kevin De Bruyne en championnat. Cela offre au club floridien la priorité absolue pour négocier si le joueur décidait de s'installer en Amérique du Nord.

Néanmoins, le contrat actuel du joueur en Italie et ses exigences financières élevées restent les principaux obstacles à ce transfert. Si les deux parties parviennent à un accord, un autre joueur de classe mondiale pourrait rejoindre l'effectif de stars mené par Lionel Messi.