Mohamed Salah pourrait poursuivre sa carrière en Liga

·74·Sport
Mohamed Salah pourrait poursuivre sa carrière en Liga

Alors qu'il a mis un terme à neuf années de succès à Liverpool, l'avenir de l'attaquant égyptien Mohamed Salah suscite un immense intérêt dans le monde du sport. Devenu agent libre lors de ce mercato estivial, la bataille fait rage pour s'attacher les services de la star, et sa prochaine destination retient l'attention de tous, selon Goal.com rapporte .

D'après Fichajes, le club espagnol de l'Atlético Madrid a entamé des démarches actives pour s'offrir l'expérimenté attaquant. Les Colchoneros comptent bien profiter de l'opportunité de recruter le joueur totalement gratuitement, sans indemnité de transferts, ce qui leur offre un net avantage financier.

Les premiers pas des Madrilènes

Selon des sources espagnoles, la direction de l'Atlético a déjà mené des discussions préliminaires et s'est familiarisée avec les exigences financières du joueur. Le club envisage de proposer un contrat de deux ans à Salah, assorti potentiellement d'une option pour une saison supplémentaire en fonction de ses performances sur le terrain.

Cependant, le principal obstacle aux négociations reste les exigences salariales élevées du joueur. La direction de l'Atlético cherche une solution sur mesure pour adapter ces conditions financières au budget du club.

Concurrence et choix du joueur

L'Atlético n'est pas le seul club intéressé par Salah. Des formations du championnat turc ainsi que de la Saudi Pro League convoitent également ses services. En particulier, Al-Ittihad fait partie des principaux candidats pour enrôler l'avant-centre égyptien.

Bien que l'Atlético Madrid ne puisse s'aligner entièrement sur les offres financières colossales venues d'Arabie saoudite, l'attrait de l'option espagnole et le sérieux sportif du projet pourraient inciter Mohamed Salah à y réfléchir sérieusement. Le prochain pas du joueur vers une nouvelle aventure devrait être clarifié dans les jours à venir.

Mohamed SalahAtlético MadridLiverpoolLa LigaTransfert
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Randal Kolo Muani devient officiellement joueur de la JuventusRandal Kolo Muani devient officiellement joueur de la JuventusAujourd'hui, 21:40L'Inter Miami intensifie ses efforts pour le transfert de Kevin De BruyneL'Inter Miami intensifie ses efforts pour le transfert de Kevin De BruyneAujourd'hui, 20:52Le PSG formule une offre de 33 millions d'euros à Parme pour Zion SuzukiLe PSG formule une offre de 33 millions d'euros à Parme pour Zion SuzukiAujourd'hui, 20:35Le FC Barcelone ouvert au transfert de Ferran TorresLe FC Barcelone ouvert au transfert de Ferran TorresAujourd'hui, 20:18Un match Ouzbékistan-Russie aura-t-il lieu ? Toshev pose une condition cléUn match Ouzbékistan-Russie aura-t-il lieu ? Toshev pose une condition cléAujourd'hui, 20:06L'Ajax s'apprête à recruter le gardien de Barcelone et un jeune talentL'Ajax s'apprête à recruter le gardien de Barcelone et un jeune talentAujourd'hui, 19:55
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde
Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde
La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée
La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée
Le destin tragique de la star qui a éliminé l'Ouzbékistan de la Coupe du Monde 2026
Le destin tragique de la star qui a éliminé l'Ouzbékistan de la Coupe du Monde 2026
Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Un défenseur ouzbek en route pour la Bundesliga : Le montant du transfert dévoilé
Un défenseur ouzbek en route pour la Bundesliga : Le montant du transfert dévoilé
Lamine Yamal révèle ce que Messi lui a dit après la finale
Lamine Yamal révèle ce que Messi lui a dit après la finale
Erling Haaland rentre des États-Unis avec un souvenir insolite : la star de Manchester City surprend ses fans
Erling Haaland rentre des États-Unis avec un souvenir insolite : la star de Manchester City surprend ses fans
Coup de théâtre à City : Maresca met 25 joueurs sur le marché
Coup de théâtre à City : Maresca met 25 joueurs sur le marché