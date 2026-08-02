Mohamed Salah pourrait poursuivre sa carrière en Liga

Alors qu'il a mis un terme à neuf années de succès à Liverpool, l'avenir de l'attaquant égyptien Mohamed Salah suscite un immense intérêt dans le monde du sport. Devenu agent libre lors de ce mercato estivial, la bataille fait rage pour s'attacher les services de la star, et sa prochaine destination retient l'attention de tous, selon Goal.com rapporte .

D'après Fichajes, le club espagnol de l'Atlético Madrid a entamé des démarches actives pour s'offrir l'expérimenté attaquant. Les Colchoneros comptent bien profiter de l'opportunité de recruter le joueur totalement gratuitement, sans indemnité de transferts, ce qui leur offre un net avantage financier.

Les premiers pas des Madrilènes

Selon des sources espagnoles, la direction de l'Atlético a déjà mené des discussions préliminaires et s'est familiarisée avec les exigences financières du joueur. Le club envisage de proposer un contrat de deux ans à Salah, assorti potentiellement d'une option pour une saison supplémentaire en fonction de ses performances sur le terrain.

Cependant, le principal obstacle aux négociations reste les exigences salariales élevées du joueur. La direction de l'Atlético cherche une solution sur mesure pour adapter ces conditions financières au budget du club.

Concurrence et choix du joueur

L'Atlético n'est pas le seul club intéressé par Salah. Des formations du championnat turc ainsi que de la Saudi Pro League convoitent également ses services. En particulier, Al-Ittihad fait partie des principaux candidats pour enrôler l'avant-centre égyptien.

Bien que l'Atlético Madrid ne puisse s'aligner entièrement sur les offres financières colossales venues d'Arabie saoudite, l'attrait de l'option espagnole et le sérieux sportif du projet pourraient inciter Mohamed Salah à y réfléchir sérieusement. Le prochain pas du joueur vers une nouvelle aventure devrait être clarifié dans les jours à venir.