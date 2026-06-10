Hugo Almeida : L'âge n'est pas un problème pour Cristiano Ronaldo

L'ancien attaquant de l'équipe nationale du Portugal, Hugo Almeida, estime que Cristiano Ronaldo, âgé de 41 ans, sera toujours une figure clé lors de la Coupe du Monde 2026. Bien que l'attaquant légendaire approche de la fin de sa carrière, son expérience et son talent sont soulignés comme étant cruciaux pour la Seleção. C'est ce que rapporte Goal.com.

Almeida a joué aux côtés de Cristiano Ronaldo lors des tournois de 2010 et 2014 et apprécie grandement son éthique de travail. « Aujourd'hui, nous voyons des joueurs de 39, 40 et même 41 ans en excellente condition physique. Ronaldo se prépare mieux que jamais. Il court après le seul trophée qui manque à sa collection : la Coupe du Monde », a déclaré l'ancien joueur dans une interview accordée à Lusa.

Bien que la star d'Al-Nassr ne soit plus aussi rapide qu'à l'époque de Manchester United ou du Real Madrid, son intelligence footballistique reste inégalée. Almeida a exhorté les fans à ne pas attendre le Ronaldo de 20 ans, mais à apprécier son niveau actuel, riche en expérience et capable de décider du sort d'un match. Cette expérience devrait être vitale pour l'équipe de Roberto Martínez lors de la phase de groupes contre des adversaires comme l'Ouzbékistan, la Colombie et la RD Congo.

Almeida a également inclus le Portugal parmi les favoris du tournoi aux côtés de la France, de l'Espagne, de l'Allemagne, du Brésil et de l'Argentine, championne en titre. Il estime que la profondeur de l'effectif et le fait que les joueurs évoluent dans les meilleurs clubs du monde donnent au Portugal une chance de devenir champion du monde pour la première fois.