120 millions d'euros par an : le Real Madrid signe le plus gros contrat du football

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120 millions d'euros par an : le Real Madrid signe le plus gros contrat du football

Si un club a été sous le feu des projecteurs avant la Coupe du monde, c'est sans aucun doute le Real Madrid. Le « club royal » se prépare à annoncer une autre grande nouvelle. Alors que Florentino Perez reste à la présidence, que Jose Mourinho revient et qu'Ibrahima Konate devrait arriver en tant qu'agent libre, le club atteint également un nouveau palier financier. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte.

Mercredi, le président Perez a annoncé un accord important. Le Real Madrid a prolongé son contrat avec son partenaire de longue date, adidas, jusqu'en 2034 au moins. Selon le journal « As », cet accord rapportera au club madrilène 120 millions d'euros par an. Perez l'a qualifié de « contrat le plus important de l'histoire du football ».

La direction du club a souligné que ces fonds aideront à financer l'une des périodes les plus réussies des trente dernières années. Le PDG d'adidas, Björn Gulden, a également exprimé sa fierté pour l'un des partenariats les plus longs et les plus fructueux du monde du sport.

De plus, le Real Madrid a prolongé son contrat avec son sponsor principal, Emirates, jusqu'en 2031. Cet accord augmentera les revenus de sponsoring de 70–80 millions d'euros à 100 millions d'euros par an. Emirates deviendra également le sponsor principal de la section basket-ball du club.

Sur le marché des transferts, des rumeurs circulent concernant une offre de 150 millions d'euros pour Julian Alvarez, bien que certaines sources suggèrent que ce montant est destiné au joueur du Bayern, Michael Olise. Quoi qu'il en soit, le Real Madrid continue de se renforcer financièrement et au niveau de son effectif avant la nouvelle saison.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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