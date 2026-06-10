Vitinha et Joao Neves vont-ils rejoindre le Real Madrid ? Jorge Mendes répond

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Vitinha et Joao Neves vont-ils rejoindre le Real Madrid ? Jorge Mendes répond

Les stars du PSG, Vitinha et Joao Neves, restent au centre des rumeurs avant le mercato estival. Selon les rapports, le Real Madrid surveille de près le duo portugais. Cependant, le célèbre agent Jorge Mendes a clarifié toutes les questions concernant l'avenir de ses clients. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Vitinha et Neves sont devenus des éléments indispensables du schéma tactique de Luis Enrique. En particulier, Vitinha s'est imposé comme l'un des milieux de terrain les plus réguliers d'Europe, disputant 50 matchs toutes compétitions confondues la saison dernière. Joao Neves, 21 ans, est également devenu un atout majeur pour le club parisien, gagnant l'affection des supporters grâce à ses performances productives.

Malgré les informations les liant au Santiago Bernabeu, Mendes a balayé les rumeurs de transfert estival. Dans une interview avec Fabrizio Romano, l'agent a souligné que les champions de France n'avaient aucune intention de vendre leurs leaders. « Vitinha et Joao n'étaient une option pour personne. Ils sont intransférables pour le PSG et sont très heureux à Paris », a déclaré Mendes.

Bien que la direction du Real Madrid vise à renforcer l'effectif avec de jeunes milieux de terrain talentueux, les dirigeants du PSG considèrent ces deux joueurs comme « intouchables ». Le club a déclaré que même des sommes records ne suffiraient pas pour vendre les internationaux portugais.

Désormais, l'attention se tourne du marché des transferts vers les matchs internationaux. Les deux joueurs devraient jouer un rôle crucial pour l'équipe nationale du Portugal dirigée par Roberto Martinez lors de la Coupe du Monde. Il est à noter que le Portugal affrontera la RD Congo, l'Ouzbékistan et la Colombie lors de la phase de groupes.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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