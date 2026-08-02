Mohamed Salah pourrait poursuivre sa carrière en Espagne

Des informations intéressantes ont circulé concernant l'avenir de Mohamed Salah, l'attaquant légendaire de Liverpool. L'international égyptien, qui a fait ses adieux au club anglais, est prêt à ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière et diverses spéculations circulent sur sa prochaine destination, rapporte Goal.com rapporte .

Selon Fichajes, l'Atlético de Madrid a entamé des démarches actives pour s'attacher les services de l'expérimenté attaquant. La direction madrilène étudie la possibilité de recruter le joueur gratuitement, sans indemnité de transfert.

L'offre et les conditions du club madrilène

Le club espagnol a déjà mené des discussions préliminaires pour étudier les exigences financières du joueur. L'Atlético de Madrid prévoit de proposer un contrat de deux ans à Mohamed Salah. L'accord pourrait également inclure une option de prolongation d'une année supplémentaire, en fonction du temps de jeu et des performances du joueur.

Cependant, le principal obstacle à ce transfert est considéré comme étant les exigences salariales élevées du joueur. Bien que la direction de l'Atlético ne puisse pas rivaliser avec les sommes colossales proposées par les clubs saoudiens, elle cherche à attirer le joueur grâce à d'autres projets sportifs et à l'attrait du championnat espagnol.

Un cercle de prétendants élargi

Il convient de noter que Mohamed Salah n'attire pas seulement l'intérêt de l'Atlético de Madrid, mais aussi d'autres acheteurs potentiels. Notamment, des représentants de la Süper Lig turque et des clubs de la Saudi Pro League, en particulier Al-Ittihad, mènent la course pour s'attacher les services de la star égyptienne.

Après avoir brillé pendant neuf ans sous le maillot de Liverpool, Salah a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire du club. Actuellement, le choix du championnat qu'il fera en tant qu'agent libre reste l'un des sujets les plus attendus et surveillés par la communauté du football.