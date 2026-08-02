Le froid le plus intense depuis 14 ans enregistré sur Terre

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Le froid le plus intense depuis 14 ans enregistré sur Terre

La température de l'air en Antarctique a chuté brutalement, atteignant un niveau inédit depuis quatorze ans. Selon les experts la température est descendue jusqu'à −84 °C dans certaines régions. Il s'agit de la valeur la plus froide enregistrée depuis 2012.

Les scientifiques soulignent que ce froid extrême coïncide avec le pic de l'hiver antarctique. Un ciel totalement dégagé, une atmosphère très sèche et de faibles vents ont permis à la couche de glace de perdre presque toute sa chaleur. Par conséquent, la surface de la terre s'est refroidie rapidement, provoquant cette température exceptionnellement basse.

AntarctiqueClimatScienceFroid ExtrêmeMétéorologie
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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