La porte du Barça se ferme pour Julián Álvarez : il reste deux chemins

L'attaquant de l'Atlético Madrid, Julián Álvarez, est contraint de faire un virage serré dans sa carrière, car la direction du club madrilène s'est fermement opposée au transfert du joueur vers le principal rival du championnat d'Espagne. Malgré le désir du champion du monde de porter les couleurs du club catalan, la direction de l'Atlético préfère ne pas renforcer un rival direct et a complètement bloqué ce transfert, rapporte Goal.com rapporte .

Selon les informations diffusées par Mundo Deportivo, pour s'attacher les services de l'attaquant argentin, le club catalan devrait payer la clause libératoire de 500 millions d'euros stipulée dans son contrat. Pour Barcelone, qui traverse actuellement des difficultés financières, cette somme est totalement abstraite et constitue une condition impossible à remplir.

Options internationales et situation délicate au club

Ainsi, l'opportunité d'un transfert vers le club catalan étant anéantie, il ne reste plus que deux voies sérieuses pour le joueur. Rester une saison de plus dans l'équipe dirigée par Diego Simeone ou être transféré vers l'un des top-clubs hors d'Espagne sont les options en discussion.

Afin d'éviter d'éventuelles tensions au sein de l'Atlético Madrid, le club est prêt à examiner les offres venant de l'étranger. Cependant, le joueur lui-même ne souhaite pas quitter l'Espagne, s'étant habitué à la vie à Madrid, ce qui complique encore davantage les négociations.

Prétendants et évolutions sur le marché des transferts

Actuellement, Arsenal et le Paris Saint-Germain apparaissent comme les principaux prétendants pour l'attaquant. Néanmoins, les priorités des deux équipes sur le marché des transferts et leurs plans financiers compliquent ce transfert.

La direction du Paris Saint-Germain, ayant actuellement orienté son attention vers d'autres objectifs prioritaires sur le marché espagnol et ayant remporté un vif succès dans le transfert de l'attaquant de Barcelone Ferran Torres, portera difficilement son attention une seconde fois sur Julián Álvarez.

De son côté, Arsenal, sous la houlette de Mikel Arteta, est occupé à mener à bien d'autres grands projets de transfert. Les Londoniens pouvant dépenser plus de 100 millions de livres sterling pour la star du Real Madrid Vinícius Júnior, il est évident qu'ils ne pourront pas financer simultanément le transfert de Julián Álvarez.