Les géants de la tech ont investi plus de 1,1 billion de dollars dans l'AI

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Les géants de la tech ont investi plus de 1,1 billion de dollars dans l'AI

Les plus grandes entreprises technologiques du monde poursuivent le développement des technologies d'AI et l'expansion de leur infrastructure à un rythme sans précédent. Selon un rapport financier récent du Financial Times, les dépenses en capital globales allouées au secteur de l'AI par les quatre principaux fournisseurs de cloud hyperscale — Amazon, Google, Microsoft et Meta — ont déjà dépassé 1,1 billion de dollars depuis 2023. C'est ce que rapporte Ixbt.com, rapporte .

Bien que l'ampleur de ces fonds colossaux attire l'attention de nombreux économistes et analystes de marché, cette croissance ne montre aucun signe de ralentissement. Selon les prévisions, d'ici la fin de l'année en cours seulement, ces corporations devraient injecter près de 745 milliards de dollars d'investissements supplémentaires. Cela témoigne du fait que la course à l'AI va encore s'intensifier dans un avenir proche.

Infrastructures et principaux axes de dépenses

Rishi Jaluria, analyste chez RBC Capital, souligne que sur fond de flux financiers aussi massifs, les investisseurs exigent des géants de la technologie un strict maintien de l'équilibre. En d'autres termes, les entreprises doivent contrôler fermement la frontière entre les fonds investis dans l'AI et la préservation des facteurs commerciaux traditionnels qui les ont menées au sommet du succès actuel.

La majeure partie des fonds, à savoir la part des partenariats, est principalement dépensée pour la construction de nouveaux centres de données (data centers), leur approvisionnement en chips modernes et en électricité suffisante. Cela a également un impact inévitable sur le secteur de l'énergie et d'autres industries manufacturières de matériel haute performance.

Premiers résultats et conséquences des investissements

Bien que les experts du marché financier expriment des inquiétudes quant au retour sur investissement et à l'efficacité d'un montant aussi gigantesque, les indicateurs actuels montrent que ces dépenses commencent à porter leurs fruits. En particulier, les investissements dans l'AI accélèrent considérablement la croissance des revenus des entreprises.

Par exemple, des géants tels que Google, Amazon et Microsoft ont signalé une croissance spectaculaire de leurs divisions de services cloud vendant de la puissance de calcul. Meta, qui ne dispose pas d'une infrastructure commerciale cloud, a officiellement annoncé que les algorithmes d'AI aident à cibler les publicités avec plus de précision, entraînant une hausse de 28 pour cent du chiffre d'affaires trimestriel global.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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