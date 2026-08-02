Joan García refuse de se faire tatouer et répond aux questions sur les transferts

Dans une interview accordée au journal Sport, le gardien de Barcelone Joan García a évoqué les difficultés et les responsabilités particulières liées au fait de rester sur le banc. Selon le joueur, soutenir l'équipe depuis la touche et observer le match demande la même tension émotionnelle et la même intensité que de jouer sur le terrain. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Bien qu'il n'ait pas encore foulé les pelouses lors des éliminatoires de la Coupe du monde avec l'équipe nationale d'Espagne, García est convaincu que les remplaçants contribuent à la victoire de l'équipe tout comme les titulaires. Il a souligné que chaque joueur sur le banc donne le meilleur de lui-même aux côtés de ceux qui sont sur le terrain.

La question du tatouage et les promesses collectives

Interrogé par un journaliste de Sport pour savoir s'il avait l'intention de refaire le tatouage que Marc Cucurella s'était fait en hommage à l'entraîneur Luis de la Fuente si Barcelone remportait la Ligue des champions, García a répondu avec humour mais fermeté.

Il a expliqué qu'il était évident que les supporters pourraient exiger un tel geste, mais qu'il n'avait aucun tatouage sur le corps et ne prévoyait rien de tel dans un avenir proche. Il a indiqué que si l'équipe soulevait le trophée de la Ligue des champions, il trouverait un autre moyen de célébrer l'événement.

Le transfert de Cucurella et les rumeurs sur le marché des transferts

L'entretien a également abordé le transfert de Marc Cucurella au Real Madrid. García a souligné que ce transfert avait fait grand bruit au sein du camp de l'équipe nationale et que, malgré quelques taquineries initiales envers le joueur, tout avait fini par être accepté positivement.

Selon lui, chaque joueur prend la meilleure décision pour son avenir et sa carrière. García s'est dit convaincu que ce transfert était bénéfique pour Cucurella et a ajouté qu'au final, tous ses coéquipiers étaient heureux de son choix.

Julián Álvarez et la politique de transfert du club

Abordant la question d'un éventuel transfert de l'attaquant de l'Atlético de Madrid Julián Álvarez, García a fait l'éloge du haut niveau de l'international argentin. Il a noté que quiconque comprend le football remarque immédiatement le talent et le potentiel uniques d'Álvarez.

Dans le même temps, le gardien a rappelé que s'occuper des questions financières et d'un prix de 150 millions d'euros n'était pas de son ressort. García a exprimé sa pleine confiance dans la direction du FC Barcelone et dans l'entraîneur, ne doutant pas qu'ils parviendront à façonner l'effectif le plus fort possible pour être compétitif dans toutes les compétitions.