Le Bayern Munich a commencé à chercher le successeur à long terme de son attaquant vedette Harry Kane, en jetant son dévolu sur la Premier League. Selon Bild, le géant allemand étudie déjà des profils pour combler un éventuel vide à l'avenir. Cette démarche stratégique devrait déclencher une nouvelle bataille de transferts majeure sur la scène européenne, rapporte Goal.com rapporte .

Les dirigeants et les recruteurs bavarois suivent de près l'attaquant de Manchester United Benjamin Šeško comme option principale. Selon Christian Falk, le joueur de 23 ans occupe une place de choix sur la liste des transferts du club. Manchester United est bien conscient de l'intérêt suscité par son talentueux avant-centre et le considère comme un élément clé de ses projets.

L'immense héritage d'Harry Kane à Munich

Actuellement, Harry Kane reste l'attaquant titulaire incontesté du Bayern. Recruté en 2023 en provenance de Tottenham pour 95 millions d'euros, l'Anglais de 33 ans connaît la période la plus brillante de sa carrière en Allemagne. Il a disputé un total de 147 matches sous le maillot bavarois, marquant 146 buts pour devenir la pierre angulaire de l'attaque du club.

La saison dernière, Harry Kane a réalisé la meilleure performance individuelle de sa carrière, trouvant le chemin des filets à 61 reprises en 51 apparitions toutes compétitions confondues. Ses performances régulières ont aidé le Bayern à remporter deux titres de Bundesliga, la DFB-Pokal et la Supercoupe d'Allemagne. De plus, l'attaquant a remporté le Soulier d'or européen à deux reprises, ce qui montre à quel point il sera difficile de lui trouver un digne remplaçant.

L'expérience de Benjamin Šeško en Allemagne

Le Bayern planifie l'avenir et le profil de Benjamin Šeško s'inscrit parfaitement dans cette stratégie. Avant de s'installer en Angleterre, l'international slovène avait évolué en Bundesliga, démontrant pleinement son immense potentiel. Sous les couleurs du RB Leipzig, il a inscrit 39 buts en 87 matches toutes compétitions confondues, s'affirmant comme l'un des attaquants les plus redoutables d'Europe.

L'année dernière, le joueur a rejoint Manchester United pour 76,50 millions d'euros et a marqué 11 buts en 30 matches de Premier League dès sa saison de the début. Bien qu'il travaille actuellement à retrouver sa pleine forme physique après une blessure subie la saison dernière, sa polyvalence et son potentiel continuent d'attirer l'attention des meilleurs clubs européens.