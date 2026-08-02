Un quadruplé de Husayn Norchayev — Le Navbahor écrase le Xorazm sur un score fleuve

La 15e journée de Superliga a offert un véritable festival de buts à Namangan. Le Navbahor s'est imposé 5-1 à domicile face au Xorazm, avec un homme du match indiscutable : Husayn Norchayev.

L'attaquant a inscrit un triplé dès la première période avant d'ajouter un nouveau but après la pause pour officialiser son quadruplé. Sa soirée fantastique propulse l'équipe de Temur Kapadze à la 4e place du classement.

Norchayev a réalisé un triplé en 25 minutes

Le score a été ouvert à la 16e minute. Husayn Norchayev a conclu une action offensive du Navbahor d'une frappe précise pour donner l'avantage aux locaux.

Vingt minutes plus tard, il a inscrit son deuxième but personnel et celui de son équipe. À la 41e minute, Norchayev a fait trembler les filets adverses à nouveau pour sceller son triplé en l'espace de 25 minutes seulement.

Juste avant la fin de la première mi-temps, le Xorazm a réagi. Rustamjon Abduhamidov a réduit l'écart à la 45+4e minute, renvoyant les deux équipes aux vestiaires sur le score de 3-1.

Le quadruplé officialisé en seconde période

Le but des visiteurs aurait pu relancer le suspense. Cependant, le Navbahor n'a pas cédé l'initiative après la pause.

À la 60e minute, Norchayev a remis ça. L'attaquant a trompé la vigilance de la défense du Xorazm pour la quatrième fois, signant son quadruplé personnel — 4-1.

Sept minutes plus tard, Ruslanbek Jiyanov a scellé le score final. Le but du joueur positionné en défense a mis un point final à la large victoire des hommes de Namangan — 5-1.

Tous les buts de la rencontre

Minute Buteur Score 16 Husayn Norchayev 1:0 36 Husayn Norchayev 2:0 41 Husayn Norchayev 3:0 45+4 Rustamjon Abduhamidov 3:1 60 Husayn Norchayev 4:1 67 Ruslanbek Jiyanov 5:1

Norchayev a été l'auteur de quatre des cinq buts inscrits par le Navbahor. En signant un quadruplé dès l'heure de jeu, il a pratiquement plié l'issue de la rencontre.

L'équipe de Kapadze grimpe à la 4e place

Suite à cette large victoire, le Navbahor porte son total à 25 points et s'empare de la 4e position au classement de la Superliga.

De son côté, le Xorazm reste 12e avec 16 unités. Les joueurs d'Urgench à Namangan n'ont une fois de plus pas réussi à briser la mauvaise série.

Avant cette confrontation, le Navbahor avait remporté les huit duels disputés à domicile contre cet adversaire, inscrivant 31 buts pour seulement quatre encaissés.

Compositions :

Navbahor : Yusupov, Mirsaidov, Mamatkazin, Jiyanov (Abdurahmonov), Xolmatov, Norchayev (Kojo), Benjamin (Rahimjonov), Adhamzoda, Ilich (Jaloliddinov), Jgerenaiya, Usmonov (G‘iyosov).

Xorazm : Stoshich, Otaxonov (Ismoilov), Lusio (Ismoilov), Ortiqboyev, Nugumanov, Hamidjonov, Rom, Xo‘sinov (Pirmuhammadov), Hoshimov, Abduhamidov (Yejov), Sabino.

En seconde période, Temur Kapadze a également fait entrer Jasurbek Jaloliddinov, Muhammadali G‘iyosov, Joel Kojo, Asadbek Rahimjonov et Shohrux Abdurahmonov.

Quatre buts en une soirée et trois précieux points

Pour le Navbahor, ce succès va bien au-delà d'une simple victoire écrasante. En s'emparant de trois points cruciaux dans la course au sommet, les Namanganais envoient un signal fort à leurs rivaux.

Au centre de toutes les attentions, un seul homme. Le quadruplé de Husayn Norchayev restera sans doute comme l'une des prestations individuelles les plus étincelantes de la saison en Superliga.

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