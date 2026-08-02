Federico Chiesa a décidé de rester à Liverpool et de se battre pour sa place

L'attaquant italien Federico Chiesa est fermement décidé à défendre les couleurs de Liverpool la saison prochaine et à se battre pour sa place dans l'équipe. C'est ce qu'a rapporté le média football-italia, précisant que les plans des autres clubs prétendants au joueur sont tombés à l'eau. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Ces dernières semaines, de nombreuses rumeurs dans la presse faisaient état d'un possible transfert de l'ailier expérimenté vers l'Atlético de Madrid ou d'un retour en Serie A. Cependant, le joueur lui-même a préféré rester à Anfield et prouver sa valeur sous la houlette du nouvel entraîneur.

Nouvel entraîneur et nouvelles opportunités

Comme on le sait, Chiesa, qui a rejoint Liverpool en août 2024, n'a pas réussi à s'imposer régulièrement dans le onze de départ lors de ses premiers mois. Cependant, le changement de staff technique au sein du club et la nomination d'un nouveau technicien ont changé le destin du joueur pour le mieux.

Samedi, après la victoire 4-2 contre Sunderland, Federico s'est exprimé auprès des représentants de la presse concernant son avenir. Selon ses dires, il est heureux à Liverpool et concentre toute son attention uniquement sur cette équipe.

Changements tactiques et nouveau poste

Selon football-italia, l'entraîneur principal met en place un pressing haut et une tactique intense dans l'équipe. Lors du match contre Sunderland, l'entraîneur a aligné de manière inattendue Chiesa non pas sur son côté habituel, mais comme avant-centre.

Le joueur a souligné qu'il avait principalement évolué sur les ailes tout au long de sa carrière.

Il a exprimé sa disposition à remplir les exigences du nouvel entraîneur.

Chiesa a affirmé qu'il donnerait toutes ses forces pour les objectifs de l'équipe cette saison.

Cette situation de transfert, qui avait attiré l'attention de l'entraîneur de l'Atlético de Madrid Diego Simeone et d'autres grands clubs européens, a pris fin. Chiesa se prépare à rester dans le club anglais et à démontrer une fois de plus son haut niveau.