United Airlines refuse d'acheter les avions Boeing 777-9

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United Airlines refuse d'acheter les avions Boeing 777-9

United Airlines, l'une des principales compagnies aériennes américaines, a officiellement confirmé qu'elle n'avait pas l'intention d'acheter les premiers exemplaires du Boeing 777-9 produits entre 2019 et 2021. Selon un rapport de The Air Current, il s'agit d'environ 20 appareils assemblés avant la fin du processus de certification. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapports .

Auparavant, des rumeurs circulaient selon lesquelles ces appareils pourraient être achetés par United après le refus de la compagnie Emirates. Cependant, le désintérêt des acheteurs pour ce type d'équipement suscite de grands débats sur le marché de l'aviation moderne. Les experts suivent de près le sort qui sera réservé à ces premiers exemplaires assemblés.

Pourquoi les compagnies aériennes abandonnent-elles les premiers appareils ?

La direction d'Emirates avait souligné que les avions de la phase de pré-production nécessiteraient d'importants travaux supplémentaires pour être amenés à la configuration de série finale. Il a également été mentionné que leur stockage pendant des années en plein air ou dans des hangars pourrait nuire à la ressource opérationnelle de ces aéronefs.

Dans une interview, le président d'Emirates, Tim Clark, avait ironiquement déclaré que de tels avions ne pouvaient servir qu'à fabriquer des boîtes de conserve. Ce sont précisément ces facteurs qui ont déterminé l'approche prudente d'autres transporteurs à l'égard de ce lot.

La stratégie de United Airlines et l'avenir du Boeing 777X

Selon The Air Current, United Airlines a officiellement informé Boeing et les analystes qu'elle n'envisageait pas d'acheter ces 20 avions. Les analystes estiment que bien que la compagnie aérienne exploite déjà des Boeing 777-200ER et 777-300ER, l'acceptation de ces 777-9 de première génération ne serait pas justifiée sur les plans financier et technique.

Ces dernières années, United a privilégié les modèles Boeing 787 Dreamliner pour l'expansion de sa flotte. La compagnie aérienne continue également d'évaluer l'achat d'Airbus A350, planifié de longue date. Moderniser les premiers Boeing 777-9, recycler l'équipage et créer une infrastructure de maintenance entraînera certainement des coûts supplémentaires.

Néanmoins, United Airlines n'a pas totalement abandonné le programme Boeing 777X. Une fois que le programme aura obtenu sa certification complète et que les livraisons de série finales des aéronefs auront commencé, la compagnie aérienne pourrait réexaminer l'achat de ces appareils pour ses routes long-courriers les plus fréquentées.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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