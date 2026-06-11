Mourinho s'oppose au plan du Real Madrid de recruter Julian Alvarez

Alors que le mercato du football européen est sur le point d'ouvrir officiellement, les événements entourant le Real Madrid prennent une tournure inattendue et extrêmement intense. Le célèbre et controversé José Mourinho, dont la prise de fonction au sein du « club royal » est quasi certaine dans les prochains jours, a commencé à intervenir activement dans la politique de transfert du superclub madrilène dès le premier jour. Le média espagnol influent et populaire Mundo Deportivo rapporte que le « Special One » portugais s'est fermement opposé au plan de la direction du club visant à recruter Julian Alvarez, attaquant de leur rival historique, l'Atlético Madrid.

Des initiés confirment que les premiers désaccords sérieux et conflits tactiques entre l'entraîneur portugais expérimenté et les dirigeants du Real Madrid ont surgi avant même que son retour ne soit officiellement annoncé. Toute la controverse tourne autour d'une offre de transfert monumentale de 150 millions d'euros qui a été impitoyablement rejetée par l'Atlético.

À l'heure actuelle, il n'y a pas de consensus au sein du Santiago Bernabéu concernant cette saga de transfert. Des sources proches de la direction du Real affirment que José Mourinho avait été informé à l'avance du plan visant à soumettre une offre officielle pour le talentueux attaquant argentin, mais que l'entraîneur ne soutenait pas du tout cette idée. Néanmoins, le président du club a décidé d'ignorer cet avis et a tout de même envoyé une demande officielle aux « Colchoneros ».

Cependant, les proches de Mourinho donnent une version totalement différente. Selon eux, le spécialiste portugais n'était absolument pas au courant des négociations secrètes avec l'Atlético jusqu'à ce qu'elles soient divulguées aux médias. Si l'on en croit cette version, José n'a appris la situation avec stupeur qu'après la publication dans la presse de la nouvelle officielle du rejet de l'offre de 150 millions d'euros par l'Atlético.

Néanmoins, les deux parties ne cachent pas qu'elles sont en parfait accord sur un point important : l'international argentin Julian Alvarez ne figure absolument pas sur la liste des joueurs que le nouvel entraîneur portugais a exigés ou qu'il considère comme adaptés à son schéma tactique. La publication conclut que Mourinho ne considère pas la star de l'Atlético comme une priorité pour renforcer l'attaque du Real et qu'il recherche d'autres candidats. Nous verrons quels événements inattendus marqueront le début de la deuxième ère de José au Real.

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