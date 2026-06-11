Une nouvelle formidable et mondiale est arrivée pour nos fans depuis la Coupe du Monde de la FIFA 2026, qui a officiellement débuté aujourd'hui sur les terrains des États-Unis, du Canada et du Mexique ! La bien-aimée équipe nationale d'Ouzbékistan, qualifiée pour la phase finale pour la première fois de son histoire, prouve qu'elle est de classe mondiale non seulement sur le terrain, mais aussi par l'intérêt et l'intrigue qu'elle suscite, surpassant même les géants mondiaux.

Selon les dernières données officielles, le choc Ouzbékistan-Colombie, comptant pour le groupe K de la Coupe du Monde et attendu avec impatience par toute l'Asie centrale, détient actuellement le record de vente de billets le plus élevé et le meilleur de tout le tournoi. Cette information exclusive a été partagée via les réseaux sociaux par l'expert en football ouzbek de renommée internationale, Alisher Nikimbaev.

Les chiffres et l'analyse fournis par l'expert expérimenté sont sûrs de remplir de fierté le cœur de chaque fan de football ouzbek :

« Sur la base des premières données officielles du comité d'organisation du tournoi, pour la rencontre passionnante à venir entre l'Ouzbékistan et la Colombie, à cette heure, exactement 74 725 billets ont déjà trouvé preneur. Étonnamment, ce chiffre est nettement supérieur au volume de billets vendus pour tout autre match de la Coupe du Monde actuelle. Même le match d'ouverture officiel du tournoi, Mexique-Afrique du Sud (73 373 billets), et le choc intense entre les populaires Brésil et Maroc (73 719 billets) sont à la traîne par rapport au match impliquant nos représentants en termes de vitesse de vente des billets », note Alisher Nikimbaev.

Ces chiffres historiques démontrent à quel point nos compatriotes vivant à l'étranger et ceux venus des quatre coins du monde, ainsi que les fans les plus passionnés d'Amérique du Sud, sont avides de ce match. Les « Loups Blancs », dirigés par la légende italienne Fabio Cannavaro, disputeront leur premier match historique de Coupe du Monde le 18 juin dans le célèbre stade du Mexique devant une foule immense de près de 75 000 spectateurs. Les cris de « Ouzbékistan ! » résonnant des tribunes donneront sans aucun doute des ailes à nos joueurs. Nous souhaitons à nos représentants rien de moins que la victoire dans ce match inoubliable !

Suivez les détails du match historique de notre équipe nationale contre la Colombie, des reportages exclusifs du camp d'entraînement de Fabio Cannavaro et toutes les nouvelles les plus brûlantes, record et sensationnelles de la Coupe du Monde avec nous sur Zamin !