Martinez affirme qu'il n'y a aucun joueur capable de remplacer Ronaldo

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Martinez affirme qu'il n'y a aucun joueur capable de remplacer Ronaldo

Alors que les matchs intenses de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 débutent sur le sol nord-américain, l'attention du monde sportif se tourne une fois de plus vers la légende vivante, Cristiano Ronaldo. En particulier, les déclarations venant du camp du Portugal, qui partage le même groupe que notre équipe nationale d'Ouzbékistan, suscitent un grand intérêt parmi les fans de football de notre pays. Le sélectionneur du Portugal, Roberto Martínez, a réagi aux spéculations selon lesquelles le phénomène de 41 ans pourrait mettre fin à sa carrière internationale après cette Coupe du Monde.

L'expert espagnol expérimenté, dans une interview exclusive accordée à la prestigieuse publication étrangère «The Athletic» a souligné à quel point Ronaldo est inestimable pour le football mondial et l'équipe nationale :

«Il est absolument impossible de trouver un autre joueur pour remplacer Cristiano. Il est impossible de chercher sur la planète un joueur qui atteigne son niveau de compétence et de professionnalisme. Cependant, le football est un jeu qui exige toujours d'aller de l'avant, de trouver de nouvelles solutions et de former des approches tactiques différentes dans la ligne d'attaque. Même si Ronaldo part demain, nous devons construire notre jeu d'équipe de manière à ce que la productivité offensive de l'équipe nationale reste au même niveau élevé.

Il faut admettre une chose ouvertement : aucun joueur à l'avenir ne pourra répéter les chiffres et les records incroyables que Ronaldo a établis tout au long de sa carrière — c'est tout simplement impossible», a souligné Roberto Martínez.

Il convient de noter que la Coupe du Monde 2026 actuelle est une sixième participation record pour l'attaquant légendaire de 41 ans, Cristiano Ronaldo, et qu'il est fort probable qu'il s'agisse du dernier tournoi majeur de sa carrière. C'est pourquoi la star portugaise donnera sans aucun doute tout ce qu'elle a dans cette compétition.

Pour rappel, la 'Seleção das Quinas' affrontera la RD Congo, le géant sud-américain la Colombie, et notre fierté — l'équipe nationale d'Ouzbékistan, dirigée par la légende italienne Fabio Cannavaro — dans le groupe K de la Coupe du Monde actuelle pour une place en phase à élimination directe. Nos fans attendent avec impatience le choc historique et passionnant entre Eldor Shomurodov, Abbosbek Fayzullayev et Cristiano Ronaldo. Nous souhaitons à nos représentants un grand succès dans les matchs à venir !

Suivez les détails du choc historique entre Cristiano Ronaldo et l'équipe nationale d'Ouzbékistan, les nouveaux mouvements tactiques de Roberto Martínez, ainsi que toutes les nouvelles chaudes, exclusives et sensationnelles de la Coupe du Monde avec nous sur les pages de Zamin !

Cristiano RonaldoRoberto MartinezPortugalOuzbékistanCoupe du monde de la FIFA 2026
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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