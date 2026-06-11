Ronald Koeman partage ses réflexions avant le match contre le Japon22:37 / 11.06.2026·56·SportRonald KoemanJaponFootballMatch AmicalConférence de Presse+Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!EnregistrerShuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» rédacteurCommentaires 0Envoyer…Actualités connexesLe vainqueur de la Coupe du Monde 2026 remportera la plus grosse prime de l'histoireHier, 18:57Le Real Madrid soumet une offre officielle pour Bernardo SilvaHier, 18:12Des téléviseurs gratuits distribués aux supporters argentins privés de visaHier, 17:19Marc Casado décide de quitter le FC BarceloneHier, 16:52Désaccord contractuel entre Harry Kane et le BayernHier, 16:18Lamine Yamal nommé ambassadeur de l'UNICEFHier, 15:57Actualités » Sport » Ronald Koeman partage ses réflexions avant le match contre le Japon
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