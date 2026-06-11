Ronald Koeman partage ses réflexions avant le match contre le Japon

·56·Sport
Ronald Koeman partage ses réflexions avant le match contre le Japon

Ronald KoemanJaponFootballMatch AmicalConférence de Presse
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Le vainqueur de la Coupe du Monde 2026 remportera la plus grosse prime de l'histoireLe vainqueur de la Coupe du Monde 2026 remportera la plus grosse prime de l'histoireHier, 18:57Le Real Madrid soumet une offre officielle pour Bernardo SilvaLe Real Madrid soumet une offre officielle pour Bernardo SilvaHier, 18:12Des téléviseurs gratuits distribués aux supporters argentins privés de visaDes téléviseurs gratuits distribués aux supporters argentins privés de visaHier, 17:19Marc Casado décide de quitter le FC BarceloneMarc Casado décide de quitter le FC BarceloneHier, 16:52Désaccord contractuel entre Harry Kane et le BayernDésaccord contractuel entre Harry Kane et le BayernHier, 16:18Lamine Yamal nommé ambassadeur de l'UNICEFLamine Yamal nommé ambassadeur de l'UNICEFHier, 15:57
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Le classement des footballeurs les plus chers d'Asie centrale est publié
Le classement des footballeurs les plus chers d'Asie centrale est publié
Un journal espagnol inclut Husanov dans la liste des absents à la Coupe du monde
Un journal espagnol inclut Husanov dans la liste des absents à la Coupe du monde
Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
La rencontre entre Sindarov et Kasparov est devenue un symbole des générations
La rencontre entre Sindarov et Kasparov est devenue un symbole des générations
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Un nouvel hymne, un nouvel esprit pour l'Ouzbékistan (vidéo)
Un nouvel hymne, un nouvel esprit pour l'Ouzbékistan (vidéo)
L'Asie centrale s'unit pour l'équipe nationale d'Ouzbékistan
L'Asie centrale s'unit pour l'équipe nationale d'Ouzbékistan