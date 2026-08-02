Les onduleurs de réseau en provenance de Chine pourraient être interdits aux États-Unis

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Les onduleurs de réseau en provenance de Chine pourraient être interdits aux États-Unis

La Commission fédérale des communications (FCC) des États-Unis a considérablement élargi la liste des équipements soumis à des restrictions pour des raisons de sécurité nationale. Pour la première fois, cette liste noire comprend les onduleurs de réseau, qui font partie intégrante des systèmes de stockage d'énergie domestique, des centrales solaires et des blocs d'alimentation portables. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon ixbt.com, ces appareils ont pour fonction de convertir le courant continu des batteries en courant alternatif nécessaire aux appareils électroménagers et au réseau général. Ce type d'équipement est actuellement au centre de l'attention des organismes de réglementation américains.

Exigences de sécurité et restrictions à l'importation

Les nouvelles exigences devraient compliquer considérablement le processus de certification et de commercialisation des onduleurs importés sur le marché américain, en particulier ceux fabriqués en Chine. Les régulateurs invoquent les risques de cybersécurité comme raison principale. En particulier, la possibilité de mettre à jour le logiciel de l'appareil à distance et le risque d'une éventuelle ingérence externe dans son fonctionnement suscitent des inquiétudes.

Néanmoins, les restrictions introduites n'affecteront pas les modèles qui ont déjà été certifiés et qui sont actuellement vendus ou utilisés officiellement aux États-Unis. Cependant, les nouveaux types d'onduleurs, en particulier ceux équipés de modules Wi-Fi et Bluetooth, devront passer des contrôles plus stricts.

Impact sur le marché et changements attendus

Bien que les nouvelles règles visent officiellement l'infrastructure énergétique et les équipements de production solaire, elles pourraient également affecter les nouveaux systèmes de stockage d'énergie domestique et les centrales électriques portables. Aujourd'hui, une part importante de ces produits est fabriquée par des entreprises chinoises.

Si la FCC met en œuvre ces exigences dans leur intégralité, l'assortiment de tels appareils aux États-Unis pourrait diminuer fortement et les prix des modèles restants pourraient augmenter. Dans le même temps, la possibilité d'obtenir des dérogations individuelles et d'utiliser les chaînes d'approvisionnement locales subsiste pour certains fabricants.

Il convient de noter qu'auparavant, des informations avaient circulé selon lesquelles les robots aspirateurs et les tondeuses à gazon fabriqués en Chine pourraient également être interdits aux États-Unis.

États-UnisOnduleursChineCybersécuritéTechnologie
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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