Randal Kolo Muani devient officiellement joueur de la Juventus

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Randal Kolo Muani devient officiellement joueur de la Juventus

Le club turinois de la Juventus a officialisé l'arrivée de l'attaquant du Paris Saint-Germain Randal Kolo Muani. L'international français fait son retour à Turin dans le cadre d'un contrat de cinq ans, un transfert clé visant à renforcer l'attaque de l'équipe pour la nouvelle saison, rapporte Goal.com .

Détails financiers et termes du contrat

Selon les médias italiens, le montant du transfert s'élève à 38 millions d'euros. Des bonus supplémentaires de 12 millions d'euros sont également inclus dans l'accord. Après avoir passé avec succès sa visite médicale à Turin, l'attaquant a signé un bail courant jusqu'au 30 juin 2031.

Comme l'indique Goal.com, Randal Kolo Muani percevra un salaire net de 5,55 millions d'euros par saison dans son nouveau club. Cette somme pourrait augmenter grâce à des bonus individuels. Le champion de France a également confirmé le transfert via ses canaux officiels, souhaitant bonne chance au joueur pour la suite de sa carrière.

Historique de son retour à Turin et réalisations précédentes

Pour rappel, Randal Kolo Muani avait déjà porté les couleurs de la Juventus lors du mercato hivernal 2025 sous forme de prêt. Sous la houlette de Thiago Motta, il s'était rapidement illustré en inscrivant 10 buts et en délivrant 3 passes décisives en 22 rencontres. Ses performances solides avaient aidé l'équipe à décrocher la quatrième place de Serie A et une qualification pour la Ligue des champions.

Au cours de la saison 2025-2026, l'attaquant français a évolué en prêt en Premier League sous les couleurs de Tottenham. Durant son passage à Londres, il a disputé 41 matchs toutes compétitions confondues, marquant 5 buts et délivrant autant de passes décisives. À l'issue des négociations, le joueur fait son retour en Italie pour évoluer dans un environnement qu'il connaît bien.

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Jahongir Tursunov
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