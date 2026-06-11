Le vainqueur de la Coupe du Monde 2026 remportera la plus grosse prime de l'histoire

La Coupe du Monde de la FIFA 2026, organisée sur le sol nord-américain, devient une véritable révolution non seulement par ses matchs intenses et son format élargi, mais aussi sur le plan financier. La FIFA a alloué des primes sans précédent aux équipes nationales participant à ce tournoi majeur. Selon les dernières données financières, l'équipe qui remportera le Mondial actuel sera récompensée par une somme record dans l'histoire du football.

Selon le programme du projet, pour la victoire et les médailles d'or lors du match final uniquement, l'équipe gagnante recevra un 25 millions de dollars de bonus net. En incluant les fonds accumulés lors de la phase de groupes et des tours suivants, le nouveau champion du monde enrichira son trésor d'un total de 50 millions de dollarsCe chiffre est exactement 8 millions de dollars de plus que lors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar (où l'Argentine avait reçu 42 millions). Si l'on regarde plus loin, l'équipe nationale française qui a remporté la Coupe du Monde 2018 en Russie avait reçu 38 millions de dollars.

Un budget total sans précédent

L'envergure financière de ce tournoi est vraiment stupéfiante. La cagnotte totale de la Coupe du Monde 2026 atteint un niveau record de 655 millions de dollarsC'est exactement 225 millions de dollarsde plus que le budget observé au Moyen-Orient il y a quatre ans. Le plus réjouissant est que les équipes qui ne vont pas loin ou qui n'atteignent même pas les phases finales peuvent tout de même générer des revenus importants pour développer le football dans leur pays.

La répartition complète des primes déterminée par la FIFA en fonction du stade atteint par les équipes est la suivante :

Stade du tournoi et classement final Prime (en millions de dollars) Équipes éliminées en phase de groupes 9 millions $ Seizièmes de finale (débutants en play-offs) 11 millions $ Participants aux huitièmes de finale 15 millions $ Quarts de finale (huit meilleurs) 19 millions $ Quatrième place 27 millions $ Troisième place (médaille de bronze) 29 millions $ Deuxième place (médaille d'argent) 33 millions $

Comme vous pouvez le constater, même les équipes qui ne passent pas la phase de groupes bénéficient d'une garantie de 9 millions de dollars. Cela portera sans aucun doute la compétition et l'intrigue sur le terrain à son paroxysme pour chaque match et chaque étape. Suivons ensemble qui remportera le trophée principal et les millions records.

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