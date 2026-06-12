Lamine Yamal et Nico Williams de retour à l'entraînement avec l'équipe d'Espagne

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Lamine Yamal et Nico Williams de retour à l'entraînement avec l'équipe d'Espagne

L'équipe nationale d'Espagne a reçu une excellente nouvelle avant son premier match de phase de groupes de la Coupe du Monde 2026 contre le Cap-Vert. Les forces offensives clés, Lamine Yamal et Nico Williams, ont repris l'entraînement complet avec le groupe. La participation de ce duo dynamique était incertaine en raison de blessures, mais leur retour à l'entraînement collectif redonne espoir aux supporters avant le tournoi. C'est ce que rapporte Goal.com .

La séance d'entraînement de jeudi au camp de base de Chattanooga, dans le Tennessee, a été un grand soulagement pour l'entraîneur Luis de la Fuente. Yamal, Williams et Victor Munoz avaient manqué le dernier match amical contre le Pérou lundi en raison de blessures. Pendant que le reste de l'équipe voyageait pour le match, ce trio a suivi un programme de rééducation spécifique.

L'état de la star du FC Barcelone, Lamine Yamal, inquiétait particulièrement les experts. Le talent de 18 ans n'a pas disputé de match officiel depuis avril à cause d'une blessure à la jambe gauche. Dans une interview la semaine dernière, Luis de la Fuente a souligné que Yamal serait prêt pour le premier match, mais que son temps de jeu pourrait être limité.

L'ambiance était au beau fixe lors de l'entraînement. Les coéquipiers ont célébré le retour de Yamal et Williams à leur manière. De plus, le gardien Unai Simon a fêté son anniversaire avec l'équipe. L'Espagne peut désormais se concentrer sur ses plans tactiques pour le groupe H.

S'appuyant sur un mélange de jeunesse et d'expérience, l'équipe d'Espagne est considérée comme l'un des grands favoris de cette Coupe du Monde. Le retour de ses leaders offensifs renforce sans aucun doute les chances de titre de l'équipe.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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