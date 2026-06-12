Coupe du Monde : La 1ère journée du groupe A est terminée

La planète a assisté au coup d'envoi officiel de la Coupe du Monde 2026, le plus grand carnaval de football attendu par des millions de personnes ! Lancé sur les pelouses d'Amérique du Nord, le premier jour de ce tournoi grandiose a offert aux fans une intensité réelle, des records historiques et des moments inoubliables. Lors du match d'ouverture, le Mexique, l'un des co-hôtes, a battu l'Afrique du Sud devant son public avec une victoire convaincante.

Le choc historique au légendaire Estadio Azteca de Mexico a commencé par des attaques féroces des hôtes. À la 9e minute, l'attaquant talentueux Julián Quiñones est entré dans l'histoire en marquant le premier but de ce Mondial. Maîtrisant le jeu, les Mexicains n'ont pas ralenti en seconde période. L'expérimenté Raul Jiménez a marqué le deuxième but, scellant une victoire 2-0 et trois points cruciaux.

L'Estadio Azteca établit un nouveau record dans l'histoire du football

Il est réjouissant de constater que ce match a permis au légendaire Estadio Azteca d'établir un record unique dans l'histoire du football mondial. C'est le premier stade de la planète à avoir accueilli des matchs de phase finale de trois Coupes du Monde masculines différentes. Ce complexe magnifique avait déjà accueilli les éditions 1970, où Pelé a brillé, et 1986, marquée par Diego Maradona.

Lors de cette première journée, les fans ont assisté à un autre duel dramatique. Au stade moderne Akron de Guadalajara, la Corée du Sud a affronté la République tchèque. Dans un match intense, les Asiatiques ont renversé la vapeur pour s'imposer 2-1.

Les Européens avaient pris l'avantage grâce à une tête du défenseur Ladislav Krejčí sur un centre de Vladimír Coufal. Cependant, les « Tigres d'Asie » n'ont pas paniqué. Hwang In-beom a égalisé, puis à la 80e minute, Oh Hyeon-gyu a inscrit le but de la victoire, faisant vibrer le stade.

Ainsi, après cette première journée, le Mexique et la Corée du Sud occupent le haut de leurs groupes respectifs. Ce premier jour de Mondial a lancé la fête du football offensif et passionnant attendue par des millions de fans !

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