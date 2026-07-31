Le Real vend Gonzalo García malgré l'opposition de Mourinho : les détails du transfert

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Le Real vend Gonzalo García malgré l'opposition de Mourinho : les détails du transfert

Le Real Madrid a trouvé un accord pour vendre l'attaquant Gonzalo García au club anglais de Fulham. Fait notable, ce transfert a été réalisé malgré la ferme opposition de l'entraîneur principal de l'équipe, José Mourinho, rapporte COPE.

La direction du club a contourné Mourinho

Selon une source de COPE, l'entraîneur des Merengues, José Mourinho, souhaitait garder l'attaquant espagnol de 22 years jusqu'au bout et lui donner sa chance. Cependant, la direction du Real Madrid a choisi de le vendre en tenant compte du désir du joueur d'avoir un temps de jeu régulier. Montrant de l'empathie envers l'attaquant, les dirigeants ont soutenu sa décision concernant son avenir, passant outre le souhait de l'entraîneur.

Un visage familier à Fulham et une adaptation rapide attendue

Gonzalo García a décidé de rejoindre le club anglais. L'un des aspects les plus intéressants est qu'à Fulham, il évoluera sous les ordres d'Álvaro Arbeloa, avec qui il a déjà collaboré au Real Madrid et au Real Madrid Castilla. Leur coopération fructueuse passée devrait aider García à s'adapter plus rapidement au football anglais. En bénéficiant d'un temps de jeu régulier, le joueur aura l'occasion de démontrer tout son potentiel.

Le Real Madrid a pris une décision rapide pour remplacer García

Suite au départ de García, le Real Madrid a pris des mesures rapides pour renforcer sa ligne d'attaque. Pour rappel, le club madrilène a déjà acheté le prometteur attaquant Carlos Espí à Levante, finalisant ainsi le renforcement de son secteur offensif. Par ses actions actives sur le marché des transferts, la direction du club a démontré son ambition de maintenir et développer le potentiel offensif de l'équipe.

L'un des sujets les plus brûlants de la planète football

Ce transfert est devenu l'un des sujets les plus fascinants du football mondial. Cet accord entre deux géants, le Real Madrid et Fulham, ainsi que le facteur Mourinho, attire l'attention de nombreux supporters de football. Les performances de García en Angleterre et ses futurs succès devraient alimenter les discussions dans le monde du ballon rond.

Partagez cet article sur ce transfert sensationnel avec vos amis et les fans de football ! Le monde entier doit connaître ce désaccord entre le Real et Mourinho.Selon vous, Gonzalo García réussira-t-il à s'imposer à Fulham ? Laissez vos avis dans les commentaires !

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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