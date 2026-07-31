Francisco Conceição pourrait rejoindre Manchester United

Selon Goal.com, la Juventus se prépare à vendre son ailier Francisco Conceição afin d'améliorer sa situation financière et de renforcer son effectif avec de nouveaux joueurs. L'ailier portugais suscite un vif intérêt de la part du club anglais de Manchester United, et le célèbre agent Jorge Mendes joue un rôle actif dans ce dossier de transfert, rapporte Goal.com .

Actuellement, le club turinois est très actif sur le marché des transferts. La Juventus est proche de s'attacher les services de Randal Kolo Muani en provenance du Paris Saint-Germain et de Kerim Alajbegović du Bayer Leverkusen. L'investissement total pour ces deux joueurs devrait dépasser les 90 millions d'euros, ce qui obligera le club à vendre plusieurs joueurs dans les semaines à venir.

La direction du club cherche des moyens de rétablir l'équilibre financier et de dégager des fonds pour les transferts. Par conséquent, l'avenir de l'équipe et la liste des joueurs mis en vente sont au centre des préoccupations de l'entraîneur et des dirigeants. Francisco Conceição occupe l'une des places principales sur la liste des partants potentiels.

Détails du transfert et rôle de Jorge Mendes

Francisco Conceição a été acheté l'année dernière au FC Porto. Si ses services intéressent actuellement les clubs français de Rennes et du Paris FC, des clubs de Premier League tels que Crystal Palace et Aston Villa ont également effectué des demandes préliminaires. La Juventus réclame 60 million d'euros pour le transfert du joueur.

Le super-agent Jorge Mendes travaille sur cet accord et devrait apporter une offre officielle au centre d'entraînement de la Continassa dans les prochains jours. Selon la presse anglaise, Manchester United pourrait également inclure Joshua Zirkzee dans le cadre de cette transaction.

L'option Joshua Zirkzee et les projets d'avenir

L'attaquant néerlandais Joshua Zirkzee n'est actuellement pas considéré comme un titulaire indiscutable à Manchester United. Il est également suivi par l'AS Roma. Le contrat du joueur court jusqu'en juin 2029 et comporte une option pour une année supplémentaire.

Si les parties parviennent à un accord, une formule d'échange incluant de l'argent et Joshua Zirkzee n'est pas à exclure. Pour la Juventus, cela représenterait une opportunité de surmonter ses difficultés financières et d'enregistrer de nouveaux joueurs.