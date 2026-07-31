La société Satyress présente le robot Threehalves pour les missions de sauvetage dangereuses

La startup californienne Satyress a présenté un robot insolite nommé Threehalves, conçu pour opérer dans des conditions de catastrophes naturelles et technologiques. D'après Ixbt.com, cet appareil de deux mètres est destiné à accomplir des missions dans des zones d'incendies, de glissements de terrain et de bâtiments effondrés où la vie des secouristes est en danger, et il peut remplacer l'humain dans des conditions extrêmement difficiles. C'est ce que rapporte Ixbt.com en informe.

Ce robot innovant possède une structure de type « centaure » unique. Sa partie supérieure ressemble à un torse humain, tandis que sa partie inférieure est constituée d'une plateforme à quatre pattes garantissant la stabilité dans les zones difficiles d'accès. Cette conception permet à la machine de se déplacer en gardant l'équilibre même sur les terrains les plus complexes.

Structure modulaire et contrôle

Le robot Threehalves ne fonctionne pas en autonomie complète, mais sous le contrôle d'un opérateur. Cela garantit la prise de décisions précises et sécurisées lors de situations d'urgence. De plus, le robot prend en charge une construction modulaire.

Les ingénieurs ont prévu la possibilité d'installer rapidement divers outils tels qu'une tronçonneuse, une perceuse et un tournevis à la place des bras interchangeables. Toutes les pièces amovibles se composent de modules unifiés, ce qui simplifie considérablement le processus de réparation et de rééquipement directement sur le terrain.

Transport et mesures de sécurité

Une attention particulière a été accordée à la question de la logistique lors du développement du projet. Grâce à une conception pliable facilitant le transport, il est possible de faire tenir deux robots de ce type dans la benne d'un pick-up standard d'une longueur d'environ 1,7 mètre.

Les questions de sécurité font également l'objet d'un contrôle strict. Il est possible d'arrêter la machine instantanément grâce à une commande spéciale de l'opérateur. En guise de mesure de secours, un système de blocage pneumatique d'urgence est prévu : lorsqu'il est activé, le robot se fige immédiatement physiquement sur place.

Pour l'instant, la société Satyress n'a pas divulgué d'informations concernant le prix du nouveau dispositif ni ses dates de commercialisation. Néanmoins, cette technologie devrait constituer une étape importante pour accroître l'efficacité des opérations de sauvetage à l'avenir.