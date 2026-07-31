Le FC Barcelone visé par une enquête concernant le dossier Julian Alvarez

La Fédération royale espagnole de football (RFEF) a ouvert une procédure disciplinaire à l'encontre du FC Barcelone à la suite d'une plainte officielle déposée par l'Atlético de Madrid. Selon Goal.com, le club de la capitale accuse les Catalans d'avoir contacté illégalement l'attaquant vedette Julian Alvarez en violation des règles du marché des transferts. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

L'incident à l'origine de cette polémique s'est produit le 30 juin. À cette date, l'Atlético de Madrid avait déposé une plainte officielle auprès de la RFEF, affirmant que le FC Barcelone avait pris contact avec l'attaquant de 26 ans au-delà des délais autorisés par le règlement sportif. Le contrat en cours de l'attaquant argentin avec le club madrilène court jusqu'en juin 2030, et il est considéré comme un joueur clé de l'équipe.

Tensions entre les parties

Les deux clubs ont été officiellement informés de l'ouverture de cette procédure disciplinaire. Ils doivent désormais présenter leurs arguments et leur version des faits avant que les instances compétentes ne prennent une décision finale. Ce feuilleton des transferts est venu envenimer un peu plus les relations entre les deux géants espagnols.

Le directeur général de l'Atlético, Miguel Ángel Gil Marín, avait déjà averti par le passé que le club défendrait fermement ses intérêts contre toute action illégale. Malgré cela, la direction du club catalan ne démord pas de son intention d'enrôler sa cible offensive principale et cherche à poursuivre les négociations.

Déclaration du président et prochaines étapes

Le président du FC Barcelone, Joan Laporta, avait ouvertement admis le 13 juillet qu'une offre officielle avait été envoyée à Madrid pour l'attaquant. Cependant, la direction de l'Atlético de Madrid campait sur ses positions et refusait catégoriquement toute négociation concernant un transfert potentiel. Cela a donné lieu à l'un des affrontements les plus bruyants du mercato estival.

Quant au joueur lui-même, Julian Alvarez avait clairement fait savoir pendant la récente Coupe du monde qu'il souhaitait quitter le stade Metropolitano pour relever de nouveaux défis. Il demeure la grande priorité du FC Barcelone pour renforcer son secteur offensif, mais ce litige juridique vient compliquer la transaction.

Le FC Barcelone considère la notification envoyée par la RFEF comme une étape obligatoire et habituelle dans ce genre de situation. L'administration de Laporta prépare actuellement ses mesures de défense juridique tout en cherchant des moyens de débloquer la situation dans les négociations.