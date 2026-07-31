Au cours de l'été Manchester Cityalors que la direction menait des négociations avec les représentants des joueurs, il était naturel que des incertitudes et des inquiétudes apparaissent autour de l'équipe. Le directeur sportif du club Hugo Viana ne cesse de répéter une idée : le jeu de l'équipe ne changera pas radicalement.

Dans cet article, nous vous racontons en détail l'avenir de Manchester City après le génie catalan Pep Guardiola, les plans du nouvel entraîneur Enzo Maresca, les faiblesses de Donnarumma et, surtout, le nouveau rôle de "domination" du talent ouzbek Abdukodir Khusanov.

Préserver l'héritage de Guardiola et le "facteur" Maresca

Pendant dix ans, Pep Guardiola a insufflé ses idées et ses exigences élevées au club. Son départ allait naturellement engendrer une certaine incertitude. Hugo Viana doit répondre à ces questions, car le nouvel entraîneur Enzo Maresca a été nommé précisément pour poursuivre l'œuvre initiée par Guardiola. Maresca partage la même philosophie de football que Pep et a travaillé dans le staff du technicien catalan. Les sources confirment également qu'il est l'homme idéal pour l'équipe.

Fait notable : Il est rapporté que le football de Maresca se rapprochera non pas de la saison dernière, mais du style traditionnel de City des cinq dernières années.

Pourquoi le style de Manchester City a changé : les atouts de Donnarumma et Khusanov

La saison dernière, en raison du développement du marquage individuel en Premier League, Manchester City a été contraint d'adopter un jeu plus direct. Cela a nécessité plus d'impact physique et, dans certaines situations, l'utilisation de longs ballons. Les sources du club admettent que Gianluigi Donnarumma et Abdukodir Khusanov ont rendu beaucoup plus difficile la relance courte depuis la ligne arrière.

Joueur Faiblesses Forces Impact sur le style G. Donnarumma Difficulté à relancer court Maîtrise dans les duels Soulage l'équipe du pressing haut, oblige à utiliser les longs ballons A. Khusanov Simplicité dans l'utilisation du ballon Vitesse élevée et maîtrise dans les duels Élimine les situations dangereuses en défense, renforce la puissance physique

Ce sont précisément ces forces et faiblesses qui expliquent pourquoi le style de jeu de Manchester City a évolué. L'équipe a été façonnée non pas pour un jeu de passes stéréotypé comme avant, mais pour répondre à de nouveaux défis.

Le visage du nouveau Manchester City : la flexibilité

Des sources proches de Maresca indiquent que, bien qu'il n'ait pas particulièrement aimé sortir de la défense par de longs ballons par le passé, il a commencé à s'ouvrir à cette méthode lors de son passage à Chelsea. Son football est principalement basé sur la recherche du joueur libre et la création d'une supériorité numérique dans différentes zones du terrain.

Fait notable : Maresca fait aussi preuve de flexibilité. Bien qu'il ait déclaré qu'il mettrait les gardiens sur le banc s'ils ne relançaient pas court, il ne considère plus cela comme la seule solution.

Dans la construction de l'attaque, il utilise généralement trois défenseurs et deux milieux de terrain. Le quatrième défenseur monte en position d'ailier ou de milieu offensif.

Abdukodir Khusanov : Un nouveau rôle de "domination" sur l'aile droite

La direction de Manchester City souhaite renforcer le flanc droit de la défense. Maresca voulait ardemment faire venir de Chelsea Malo Gusto, car le joueur français combine qualités offensives et défensives, condition physique et mouvements dynamiques. Cependant, son prix s'est avéré trop élevé.

C'est pourquoi il est probable qu'Abdukodir Khusanov joue comme arrière droit. Lorsque l'équipe a le ballon, il est effectivement utilisé comme défenseur central droit .

Quelles opportunités ce poste offre-t-il à Abdukodir Khusanov ?

Maximiser l'expression de ses points forts défensifs. Ilexécute les passes plus simplement. Montées activesprojections offensives actives avec le ballon comme la saison dernière.

Tableau des informations clés

Paramètre / Information Détails Négociations sur l'avenir Pendant l'été avec les représentants des joueurs Directeur sportif Hugo Viana (souligne que le jeu de l'équipe ne changera pas) Nouvel entraîneur Enso Maresca (possède la philosophie de Guardiola) Problème principal Difficulté à relancer depuis l'arrière avec Donnarumma et Khusanov Nouveau poste de A. Khusanov Arrière droit (Défenseur central droit lorsque l'équipe a le ballon) Poste souhaité à renforcer Arrière droit (La piste Malo Gusto était trop onéreuse)

Conclusion : L'un des sujets les plus captivants de la Premier League

La direction de Manchester City considère qu'Enso Maresca est l'un des rares techniciens capables de perpétuer l'œuvre de Guardiola sans grands bouleversements. La façon dont Maresca dirigera cette équipe et la fera progresser sera l'un des sujets les plus fascinants de la prochaine saison de Premier League.

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