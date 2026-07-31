Révolution en Premier League : Désormais, 10 matchs de suspension minimum pour discrimination !

À partir de la nouvelle saison, les mesures disciplinaires dans le football anglais sont considérablement renforcées. Désormais, les joueurs et entraîneurs reconnus coupables de discrimination, sur le terrain ou en dehors, seront suspendus pour une longue période. C'est ce que rapporte le prestigieux média BBC.

Zamin.uz détaille les tenants et aboutissants de cette décision historique et les nouveaux mécanismes de sanction.

La « ligne rouge » de la FA : Qui est visé ?

Avant le début de la saison, la Fédération anglaise de football (FA) a durci les sanctions pour les joueurs, entraîneurs et tous les autres participants aux rencontres à un niveau sans précédent. Il s'agit de « violations aggravées ».

Selon le règlement mis à jour, si une infraction fait référence, directement ou indirectement, à l'un ou plusieurs des signes suivants, elle sera considérée comme l'infraction la plus grave :

Origine ethnique ou race ;

Couleur de peau ou nationalité ;

Religion ou croyances ;

Genre ou orientation sexuelle ;

Handicap.

De 10 à 6 matchs : Comment les durées de suspension sont-elles fixées ?

Les nouvelles directives de la FA imposent des limites claires et strictes aux commissions de régulation. Désormais, les sanctions suivantes s'appliquent en cas de discrimination :

Sanction standard : Il a été établi que dans les cas susmentionnés, les commissions doivent appliquer une suspension minimale de 10 matchs en tant que sanction standard. C'est plusieurs fois plus élevé que les peines précédentes. Renforcement de la peine : Si la commission estime qu'il existe des circonstances aggravantes graves (par exemple, récidive ou incitation à la haine publique), la durée de la suspension peut dépasser les 10 matchs standard. Facteurs atténuants : Si la commission identifie des facteurs atténuants, la durée de la suspension peut être réduite. Cependant, le règlement stipule strictement que la peine ne doit pas être inférieure à six matchs. « C'est un comportement odieux » — Déclaration de la FA

La Fédération anglaise de football a qualifié cette décision d'étape importante pour instaurer une culture de respect mutuel dans le football et mettre fin à toute forme de haine.

« Des mesures renforcées sont nécessaires pour lutter contre ce comportement odieux. C'est pourquoi les recommandations disciplinaires mises à jour prévoient l'application d'une sanction standard stricte dans de tels cas », indique le communiqué officiel de la FA.

Tableau des informations clés

Indicateur

Détails Entrée en vigueur Nouvelle saison (2024/25) Sanction principale Minimum 10 matchs de suspension Sanction minimale atténuée 6 matchs de suspension (ne peut être inférieure) Personnes concernées Joueurs, entraîneurs, officiels de club Types de discrimination Race, religion, genre, handicap, etc. Conclusion : Une nouvelle ère pour la discipline dans le football

Ce changement révolutionnaire en Angleterre pourrait servir d'exemple pour d'autres ligues mondiales. Ce durcissement des sanctions devrait améliorer l'ordre et le respect mutuel sur le terrain. Les clubs devront désormais surveiller de plus près le comportement de leur personnel et de leurs joueurs, car une suspension de 10 matchs peut porter un coup dur aux objectifs de la saison.

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Source : Basé sur l'analyse de la BBC.

Manba: BBC tahlili asosida.