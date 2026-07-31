Francisco Conceição pourrait rejoindre Manchester United

Le club turinois de la Juventus est contraint de vendre l'un de ses cadres afin d'améliorer sa situation financière et de renforcer son effectif avec de nouveaux joueurs. Selon GOAL.com, l'ailier portugais Francisco Conceição est dans le collimateur de Manchester United, et ce transfert pourrait devenir l'un des plus retentissants du mercato hivernal. C'est ce que rapporte Goal .com.

Il s'avère que le club turinois finalise les négociations pour le transfert de Kolo Muani en provenance du Paris Saint-Germain et de Kerim Alajbegovich du Bayer Leverkusen. Comme ces deux joueurs devraient coûter plus de 90 millions d'euros, le géant italien a décidé de vendre certains de ses joueurs afin de respecter le fair-play financier et de compenser les dépenses sur le marché des transferts.

Détails du transfert et rôle de Jorge Mendes

Le célèbre agent Jorge Mendes mène activement des négociations pour s'attacher les services de Francisco Conceição, et une offre officielle de Manchester United est attendue dans les prochains jours. Selon la presse anglaise, les Red Devils envisagent d'inclure l'attaquant Joshua Zirkzee dans la transaction afin de réduire le montant du transfert.

L'attaquant néerlandais Joshua Zirkzee peine actuellement à trouver une place de titulaire à Old Trafford, et l'AS Roma manifeste également de l'intérêt pour ses services. L'entraîneur de la Juventus estimant beaucoup ce joueur, l'option d'un échange incluant de l'argent et un joueur est considérée comme une piste réaliste.

Les Turinois ont fixé la valeur marchande de Francisco Conceição à 60 millions d'euros. Bien que le joueur ait répété à plusieurs reprises qu'il souhaitait rester à Turin et honorer son contrat jusqu'au bout, la direction du club est prête à le laisser partir pour rétablir l'équilibre financier.

Rappelons que Francisco Conceição avait rejoint le FC Porto l'année dernière et a obtenu des résultats importants en disputant 82 rencontres avec l'équipe depuis lors. Le géant de Premier League recherche justement un joueur doté de telles caractéristiques.