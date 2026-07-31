Épreuve terrible : Le nombre de victimes du séisme au Japon s'élève à 34 morts

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Épreuve terrible : Le nombre de victimes du séisme au Japon s'élève à 34 morts

Le nombre de personnes tuées à la suite du terrible séisme qui a frappé l'île de Kyushu, dans le sud-ouest du Japon, a atteint 34. Les répliques sismiques et une forte vague de chaleur consécutives à la catastrophe confrontent la population à de nouvelles épreuves encore plus difficiles. Craignant l'effondrement des bâtiments, des milliers de personnes sont contraintes de passer leurs nuits dans leurs voitures, rapporte la BBC.

Dévastation et peur des répliques sismiques

Pour rappel, un puissant séisme de magnitude 6,8 s'est produit le mardi 28 juillet dans la préfecture de Kumamoto. L'épicentre du séisme était situé à une profondeur d'environ 10 kilomètres. Les secousses souterraines ont causé de graves dégâts aux bâtiments résidentiels, aux infrastructures critiques, aux routes et aux réseaux électriques.

Depuis le séisme principal, plus de 100 répliques ont été enregistrées dans la région. Ces secousses répétées sèment la panique même parmi les habitants dont les maisons ont résisté. Craignant de se retrouver sous les décombres, les gens refusent d'entrer dans les bâtiments fermés.

Des milliers d'habitants vivent dans des voitures

De nombreux habitants locaux passent leurs nuits dans leurs véhicules personnels garés sur les parkings et dans les parcs. Dormir dans une voiture pose non seulement des problèmes de confort, mais constitue également un risque sérieux pour la santé.

La situation est aggravée par la chaleur anormale observée dans la région. Rester à l'intérieur d'une voiture fermée sous une chaleur écrasante augmente le risque d'insolation. De plus, rester assis de manière prolongée sans bouger peut entraîner le développement du « syndrome de la classe économique » (thrombose veineuse profonde). Parmi les victimes, nombreuses sont celles qui se sont retrouvées sans climatisation ni eau.

Opérations de sauvetage et d'évacuation

Selon les dernières données, environ 9 500 habitants locaux ayant perdu leur maison ou vivant dans des zones dangereuses ont été hébergés dans des centres d'évacuation temporaires.

Les opérations de recherche et de sauvetage se poursuivent sans interruption dans la région. Des milliers de spécialistes y participent, notamment des policiers, des pompiers et des militaires des Forces de défense. Les secouristes luttent contre la montre pour retrouver les personnes qui pourraient se trouver sous les décombres. Les efforts se concentrent en priorité sur des sites majeurs tels que le centre commercial Aeon détruit et l'usine Nippon Paper dans la ville de Yatsushiro.

Le Japon dans la « Ceinture de feu »

Le Japon est situé dans la « Ceinture de feu du Pacifique », une zone d'une activité sismique extrêmement élevée. Le pays fait fréquemment face à des secousses terrestres et environ 20 % des séismes les plus puissants du monde s'y produisent. Cette situation exige une vigilance et une préparation constantes de la part de la population de la région.

Informations clés :

Indicateur

Détails

Localisation

Préfecture de Kumamoto, Île de Kyushu, Japon

Date

Mardi 28 juillet (séisme principal)

Magnitude

6.8

Profondeur du foyer

~10 km

Victimes décédées

34 personnes (au 30 juillet)

Répliques

Plus de 100

Personnes évacuées

~9 500 personnes

Envoyez ce message important sur les détails de la tragédie et les efforts de sauvetage aux passionnés de football !

Pensez-vous que le système de préparation aux séismes du Japon puisse résister à des épreuves aussi intenses ? Laissez votre avis dans les commentaires !

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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