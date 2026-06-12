La plus grande fête du football de l'année, la Coupe du Monde 2026, entre dans sa phase intense outre-Atlantique. Alors que les yeux du monde sont rivés sur les terrains des États-Unis, du Mexique et du Canada, des experts et anciennes stars partagent leurs pronostics. Parmi eux, l'ancien défenseur de l'équipe nationale de Russie, Dmitriy Kuznetsov, qui a brillé avec le club espagnol de l'Espanyol, a exprimé ses vœux pour le tournoi.

L'ancien joueur expérimenté a révélé les équipes qu'il soutient lors de cette Coupe du Monde :

— « Pour cette Coupe du Monde, je suis les matchs de l'Espagne et de l'Ouzbékistan avec une attention particulière. La raison pour laquelle j'ai choisi les Ibériques est simple : j'ai joué en Liga, l'un des cinq grands championnats, et ce football m'est cher. Quant à l'Ouzbékistan, ce pays est très proche de la Russie. Le succès des joueurs ouzbeks m'est donc très précieux. Je souhaite sincèrement que l'équipe nationale atteigne les phases à élimination directe (huitièmes de finale). En soi, se qualifier pour la première fois de son histoire est déjà un exploit et une preuve de courage. Parmi les favoris, je peux citer l'Argentine, le Brésil et la France — surtout les Français, dont l'effectif est très solide. Parallèlement, le Portugal de Cristiano Ronaldo pourrait créer la surprise », a souligné Dmitriy Kuznetsov.

Rappelons que ce tournoi prestigieux, débuté le 11 juin et se terminant le 19 juillet, voit 48 nations s'affronter pour le titre pour la première fois de l'histoire.

Le calendrier historique de notre équipe nationale

Les fans sont enthousiastes à l'idée que l'Ouzbékistan soit dans le groupe K. Nos représentants affrontent des géants mondiaux. Voici le calendrier des matchs à l'heure de Tachkent :

Journée Adversaire Date et heure (Tachkent) Enjeu 1ère journée Colombie 18 juin, 07:00 Débuts contre le géant sud-américain mené par Luis Díaz et James Rodríguez. 2ème journée Portugal 23 juin, 22:00 Test face à la puissance européenne menée par la légende vivante Cristiano Ronaldo. 3ème journée RD Congo 28 juin, 04:30 Le match décisif pour la qualification en phase à élimination directe.

Nous souhaitons beaucoup de succès à nos représentants dans cette aventure historique !

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