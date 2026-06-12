Dmitriy Kuznetsov souhaite bonne chance à l'équipe nationale d'Ouzbékistan pour la Coupe du Monde 2026

·24·Sport
Dmitriy Kuznetsov souhaite bonne chance à l'équipe nationale d'Ouzbékistan pour la Coupe du Monde 2026

La plus grande fête du football de l'année, la Coupe du Monde 2026, entre dans sa phase intense outre-Atlantique. Alors que les yeux du monde sont rivés sur les terrains des États-Unis, du Mexique et du Canada, des experts et anciennes stars partagent leurs pronostics. Parmi eux, l'ancien défenseur de l'équipe nationale de Russie, Dmitriy Kuznetsov, qui a brillé avec le club espagnol de l'Espanyol, a exprimé ses vœux pour le tournoi.

L'ancien joueur expérimenté a révélé les équipes qu'il soutient lors de cette Coupe du Monde :

— « Pour cette Coupe du Monde, je suis les matchs de l'Espagne et de l'Ouzbékistan avec une attention particulière. La raison pour laquelle j'ai choisi les Ibériques est simple : j'ai joué en Liga, l'un des cinq grands championnats, et ce football m'est cher.

Quant à l'Ouzbékistan, ce pays est très proche de la Russie. Le succès des joueurs ouzbeks m'est donc très précieux. Je souhaite sincèrement que l'équipe nationale atteigne les phases à élimination directe (huitièmes de finale). En soi, se qualifier pour la première fois de son histoire est déjà un exploit et une preuve de courage.

Parmi les favoris, je peux citer l'Argentine, le Brésil et la France — surtout les Français, dont l'effectif est très solide. Parallèlement, le Portugal de Cristiano Ronaldo pourrait créer la surprise », a souligné Dmitriy Kuznetsov.

Rappelons que ce tournoi prestigieux, débuté le 11 juin et se terminant le 19 juillet, voit 48 nations s'affronter pour le titre pour la première fois de l'histoire.

Le calendrier historique de notre équipe nationale

Les fans sont enthousiastes à l'idée que l'Ouzbékistan soit dans le groupe K. Nos représentants affrontent des géants mondiaux. Voici le calendrier des matchs à l'heure de Tachkent :

Journée

Adversaire

Date et heure (Tachkent)

Enjeu

1ère journée

Colombie

18 juin, 07:00

Débuts contre le géant sud-américain mené par Luis Díaz et James Rodríguez.

2ème journée

Portugal

23 juin, 22:00

Test face à la puissance européenne menée par la légende vivante Cristiano Ronaldo.

3ème journée

RD Congo

28 juin, 04:30

Le match décisif pour la qualification en phase à élimination directe.

Nous souhaitons beaucoup de succès à nos représentants dans cette aventure historique !

Suivez les premiers pas historiques de l'Ouzbékistan à la Coupe du Monde, les reportages exclusifs et les analyses sur Zamin !

Dmitri KuznetsovOuzbékistanEspagneArgentineBrésil
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Oljas Abrayev évalue haut les chances de l'équipe nationale d'OuzbékistanOljas Abrayev évalue haut les chances de l'équipe nationale d'OuzbékistanAujourd'hui, 06:36Le Real Madrid lance un ultimatum sévère à Vinícius JúniorLe Real Madrid lance un ultimatum sévère à Vinícius JúniorAujourd'hui, 06:15City fait une offre record pour Elliot AndersonCity fait une offre record pour Elliot AndersonAujourd'hui, 06:11Bernardo Silva rejoint le Real Madrid en tant qu'agent libreBernardo Silva rejoint le Real Madrid en tant qu'agent libreAujourd'hui, 05:43Coupe du Monde : La 1ère journée du groupe A est terminéeCoupe du Monde : La 1ère journée du groupe A est terminéeAujourd'hui, 05:37Le Mexique bat l'Afrique du Sud lors du match d'ouverture de la Coupe du Monde 2026Le Mexique bat l'Afrique du Sud lors du match d'ouverture de la Coupe du Monde 2026Aujourd'hui, 05:32
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Le classement des footballeurs les plus chers d'Asie centrale est publié
Le classement des footballeurs les plus chers d'Asie centrale est publié
Un journal espagnol inclut Husanov dans la liste des absents à la Coupe du monde
Un journal espagnol inclut Husanov dans la liste des absents à la Coupe du monde
Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
La rencontre entre Sindarov et Kasparov est devenue un symbole des générations
La rencontre entre Sindarov et Kasparov est devenue un symbole des générations
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Un nouvel hymne, un nouvel esprit pour l'Ouzbékistan (vidéo)
Un nouvel hymne, un nouvel esprit pour l'Ouzbékistan (vidéo)
L'Asie centrale s'unit pour l'équipe nationale d'Ouzbékistan
L'Asie centrale s'unit pour l'équipe nationale d'Ouzbékistan