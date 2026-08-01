Mykhailo Mudryk fait son retour à Chelsea après la levée de sa suspension

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Mykhailo Mudryk fait son retour à Chelsea après la levée de sa suspension

La suspension de quatre ans infligée à l'ailier de Chelsea, Mykhailo Mudryk, a été réduite, autorisant le joueur à réintégrer son équipe. Cette décision fait suite à une procédure d'appel devant le Tribunal arbitral du sport, et l'international ukrainien devrait rapidement rejoindre le stage de pré-saison du club, selon Goal.com .

Pour rappel, le joueur n'avait plus foulé les terrains depuis novembre 2024. Il avait écopé en juin 2025 d'une lourde suspension de quatre ans de la part de la Fédération anglaise de football (FA) après qu'un contrôle a révélé la présence de meldonium, une substance améliorant la capacité respiratoire.

L'annulation de la suspension et la procédure judiciaire

En raison de cette sanction sévère, Mykhailo Mudryk ne devait pas pouvoir disputer de matches officiels avant la fin de 2028. Cependant, le joueur avait fait appel auprès du Tribunal arbitral du sport, affirmant n'avoir jamais consommé de substances interdites de son plein gré.

Vendredi, la Fédération anglaise a confirmé que le joueur avait accepté l'infraction, ce qui met un terme anticipé à sa suspension et lui redonne le droit de rejouer immédiatement. Bien que les détails de l'appel n'aient pas été divulgués, cette décision constitue un soulagement majeur pour la suite de sa carrière.

Les émotions du joueur et la réaction de Chelsea

Mykhailo Mudryk n'a pas caché que cette période a été la plus difficile de sa carrière. Dans un communiqué, il a insisté sur le fait qu'il n'avait jamais violé les règles intentionnellement, réaffirmant que le fair-play et le professionnalisme ont toujours été ses priorités.

« Après ce long combat, la suspension de quatre ans qui m'avait été infligée a été annulée et j'ai le droit de reprendre immédiatement ma carrière », a déclaré l'ailier ukrainien, exprimant sa gratitude envers ses proches et ses amis.

Perspectives sous la houlette du nouveau coach

Au terme de cette affaire tumultueuse, la direction de Chelsea a également publié un communiqué officiel pour exprimer sa satisfaction quant à cette issue positive. Les Blues continuent de soutenir le joueur, qui aura désormais l'opportunité de s'illustrer sous la direction du nouvel entraîneur de l'équipe, Xabi Alonso.

Il est important de noter que durant sa période de suspension, Mudryk avait interdiction d'accéder au centre d'entraînement du club et de bénéficier de ses infrastructures, l'obligeant à s'entraîner principalement en individuel. Désormais, il fait son retour à l'entraînement collectif et aura à cœur de retrouver son meilleur niveau sous le maillot de Chelsea.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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