Kylian Mbappé s'oppose à un départ de Deschamps vers l'équipe d'Italie

Le capitaine de l'équipe de France, Kylian Mbappé, a exhorté le sélectionneur Didier Deschamps à terminer son mandat en beauté après la Coupe du monde 2026. L'attaquant a qualifié d'« horrible » l'idée que le coach puisse diriger une autre sélection, notamment l'Italie. Deschamps devrait quitter son poste après le tournoi organisé aux États-Unis, au Mexique et au Canada, après 14 ans de carrière. C'est ce que rapporte Goal.com .

Mbappé a admis qu'il essayait d'influencer les projets futurs de son entraîneur. Selon lui, la meilleure façon de respecter Deschamps est de lui dire au revoir avec une victoire. « La meilleure façon de lui montrer du respect, c'est de gagner, parce qu'il aime gagner. J'espère que c'est sa dernière équipe, parce que je ne veux pas le voir travailler pour une autre », a déclaré Mbappé lors d'une interview sur M6.

Deschamps lui-même n'a pas pris de décision définitive sur son avenir, n'excluant pas un retour en club ou la direction d'une autre sélection. Cependant, Mbappé est totalement opposé à l'idée de voir son mentor sur un banc adverse. « Je lui mets la pression », a ajouté la star du Real Madrid.

Les rumeurs liées à l'équipe d'Italie découlent des années passées par Deschamps à la Juventus en tant que joueur et entraîneur. Alors que les Italiens cherchent un spécialiste expérimenté pour sortir de la crise, Deschamps est considéré comme un candidat idéal. Mais Mbappé n'approuve pas cette voie : « Ils ont dit l'Italie, ce serait juste horrible. »