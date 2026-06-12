L'Atletico Madrid entame des négociations pour recruter une star du Paris Saint-Germain

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L'Atletico Madrid entame des négociations pour recruter une star du Paris Saint-Germain

L'entraîneur de l'Atletico Madrid, Diego Simeone, a fait du milieu de terrain du Paris Saint-Germain, Lee Kang-in, sa cible prioritaire pour accroître la créativité de son effectif. L'international sud-coréen serait ouvert à un retour en Espagne, et le club parisien est prêt à le laisser partir pour une offre de 35 millions d'euros. C'est ce que rapporte Goal.com .

Selon ESPN, l'Atletico Madrid considère le renforcement du milieu de terrain comme une priorité absolue pour le mercato estival. Bien que Lee Kang-in participe actuellement aux éliminatoires de la Coupe du monde avec son équipe nationale, ses représentants restent en contact avec le club de La Liga. Simeone apprécie grandement les compétences techniques et la polyvalence du joueur de 25 ans sur le terrain.

La direction du Paris Saint-Germain espère réaliser une plus-value significative sur ce transfert. Ils avaient acheté le joueur à Majorque il y a trois ans pour 20 millions d'euros. Bien que le contrat de Lee à Paris court encore sur deux ans, son avenir était incertain après ne pas avoir réussi à s'imposer comme titulaire lors des matchs importants de la Ligue des champions la saison dernière.

Si ce transfert se concrétise, le Paris Saint-Germain envisage la star de Monaco, Maghnes Akliouche, comme remplaçant. L'Atletico Madrid devrait bientôt soumettre une offre officielle et accélérer les négociations. Ce transfert pourrait être un renfort crucial pour l'équipe de Simeone avant la nouvelle saison.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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