Chelsea pourrait échanger Enzo Fernandez contre une star du Real Madrid

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Chelsea pourrait échanger Enzo Fernandez contre une star du Real Madrid

L'ancien milieu de terrain de Chelsea, Emmanuel Petit, a exhorté le club londonien à se séparer d'Enzo Fernandez et à réaliser un échange sensationnel impliquant Eduardo Camavinga du Real Madrid. Alors que le milieu argentin peine à trouver de la régularité à Londres, l'avenir de Camavinga en Espagne reste incertain. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

La direction de Stamford Bridge est sous pression pour résoudre la situation concernant Fernandez, sous contrat jusqu'en 2032. Le joueur avait été sanctionné par le club pour avoir exprimé son désir de partir en Espagne. Parallèlement, El Nacional rapporte que le Real Madrid serait prêt à vendre Camavinga pour une somme comprise entre 50 et 80 millions d'euros.

Le champion du monde Petit estime que cet échange serait bénéfique pour les deux géants européens. « Un échange entre Eduardo Camavinga et Enzo Fernandez ? Pourquoi pas ? Malgré son jeune âge, Camavinga a acquis une grande expérience et a remporté de nombreux trophées avec le Real Madrid. Il pourrait apporter la mentalité de gagnant qui manque aux jeunes joueurs de l'effectif de Chelsea », a déclaré Petit.

Chelsea a connu une saison dernière décevante, terminant à la 10e place de la Premier League et manquant les compétitions européennes. Petit a souligné que la relation entre le club et le joueur s'est complètement détériorée. Selon lui, il est inutile de conserver un joueur qui souhaite partir et qui communique de la sorte alors qu'il est un leader de l'équipe.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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