Ousmane Dembele : Lionel Messi peut devenir champion du monde avec l'Argentine à 38 ans

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Ousmane Dembele : Lionel Messi peut devenir champion du monde avec l'Argentine à 38 ans

L'attaquant du Paris Saint-Germain, Ousmane Dembele, a exprimé une haute opinion de son ancien coéquipier Lionel Messi. L'ailier français a souligné que malgré ses 38 ans, le légendaire attaquant est capable de mener l'équipe nationale d'Argentine vers un nouveau titre de champion du monde. Dembele a noté que les compétences uniques et l'influence de Messi sur le terrain n'ont pas diminué avec le temps. C'est ce que rapporte Goal.com .

Ousmane Dembele, qui prépare le tournoi avec l'équipe de France, a évoqué Lionel Messi dans une interview accordée à Marca. "Bien sûr, il peut gagner n'importe quel trophée. J'ai vu ce dont il est capable quand nous jouions ensemble au FC Barcelone. C'est le meilleur joueur de l'histoire du football et il reste très dangereux", a déclaré la star du PSG.

Dembele a particulièrement souligné que l'âge de Messi n'affecte pas son jeu. Selon lui, même à 38 ans, arrêter Lionel Messi est une tâche très difficile, et son talent inné ainsi que son expérience pourraient offrir à l'Argentine de nouvelles médailles d'or. Parallèlement, Ousmane Dembele a parlé de la pression sur l'équipe de France, affirmant que son équipe ferait tout son possible pour atteindre la finale pour la troisième fois consécutive.

L'équipe de France débutera son parcours dans le tournoi par un match contre le Sénégal. En phase de groupes, elle affrontera l'Irak et la Norvège. L'Argentine, championne du monde en titre, commencera sa campagne contre l'Algérie, avant de se mesurer à l'Autriche et à la Jordanie. Les deux géants sont considérés comme les principaux favoris pour le titre dans ce format de tournoi élargi.

Lionel MessiOusmane DembeleArgentineFranceCoupe du Monde
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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