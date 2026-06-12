Le Bayern prêt à rejeter même une offre de 500 millions d'euros pour Olise

Les plans tant attendus du Paris Saint-Germain concernant Michael Olise ont été fermement rejetés par le Bayern Munich. La direction du club munichois a déclaré qu'elle ne vendrait pas l'ailier de l'équipe de France à aucun prix, car il est un membre intouchable de l'effectif. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Le PSG visait à recruter ce joueur talentueux depuis des années, mais le Bayern a totalement fermé la porte aux négociations. Olise a prouvé à quel point il est important pour le géant allemand grâce à ses performances exceptionnelles. Il est devenu une figure centrale des projets à long terme du club, cumulant 22 buts et 31 passes décisives en 52 matchs.

Selon L'Equipe, les dirigeants du Bayern ont mis fin aux rumeurs concernant l'avenir du joueur. Un responsable du club a souligné : « Il ne partira même pas pour 200 millions d'euros », tandis qu'un autre a ajouté : « Olise n'a pas de prix. Nous ne le vendrions même pas pour 500 millions d'euros. »

Actuellement, le club munichois travaille sur la prolongation du contrat actuel de Michael Olise jusqu'en 2031. Selon le nouvel accord, le salaire du joueur sera considérablement augmenté, faisant de lui l'un des joueurs les mieux payés du club, aux côtés de stars comme Harry Kane.