Les plus grandes stars de l'histoire de la Coupe du Monde : Pelé en tête, Messi troisième

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Les plus grandes stars de l'histoire de la Coupe du Monde : Pelé en tête, Messi troisième

Un classement des joueurs ayant laissé la plus grande empreinte dans l'histoire de la Coupe du Monde a été publié, et Lionel Messi n'y occupe que la troisième place, rapporte Planet Futbol.

Le classement prend en compte le nombre de Coupes du Monde disputées, les trophées, les buts, le nombre de matchs et l'impact sur le tournoi. La première place a été attribuée à Pelé. La légende brésilienne reste le seul joueur à avoir remporté la Coupe du Monde trois fois. Il est devenu champion à 17 ans en 1958 et a mené le Brésil à la victoire à nouveau en 1970.

La deuxième place revient à Diego Maradona, qui a mené l'Argentine au titre lors de la Coupe du Monde 1986. Lionel Messi a été placé troisième pour avoir remporté le titre avec l'Argentine au Qatar en 2022, inscrit un doublé en finale contre la France et établi un record avec 26 apparitions en Coupes du Monde. Les places suivantes sont occupées par Ronaldo, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Garrincha, Franz Beckenbauer, Cafu et Miroslav Klose.

Coupe du MondeFootballPeléLionel MessiDiego Maradona
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Nodirbek Razzokov
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