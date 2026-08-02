L'alchimie du XXIe siècle : la Chine développe une technologie pour transformer le charbon en graphène et supercondensateurs

Des chercheurs chinois ont présenté une méthode innovante permettant de convertir le charbon ordinaire en graphène, en fibre de carbone et en matériaux de haute technologie nécessaires pour les supercondensateurs. Annoncée lors d'une conférence sectorielle dans la province de Shanghai, cette innovation pourrait marquer un tournant radical dans l'industrie moderne et l'énergie. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon Ixbt.com, ce projet a été développé en collaboration par les entreprises Zhaoqing Shunxin Coal Chemical Industry Technology et Guangdong Coal-based Carbon Materials Research. En 2025, cette technologie a passé avec succès l'expertise de l'Association chinoise pour la promotion du développement de la science et de la technologie, qui a recommandé d'accélérer sa mise sur le marché.

Alors que de manière traditionnelle le charbon est principalement brûlé pour produire de l'électricité ou comme combustible, le nouveau processus vise à en extraire de précieux composés carbonés. Cela transforme la ressource fossile d'un simple combustible en une matière première industrielle moderne à haute valeur ajoutée.

Chimie quantique et nouvelles opportunités

Selon les auteurs du projet, le processus repose sur les principes de la chimie quantique. Durant le traitement, les molécules de charbon sont séparées en fonction de la résistance des liaisons chimiques : les moins stables se transforment en produits liquides et gazeux, tandis que les structures aromatiques les plus stables forment de la poix condensée, qui sert de matière première de base pour les matériaux carbonés modernes.

À partir de cette poix, il est possible de produire de la fibre de carbone, de la mousse de carbone, du graphène tridimensionnel, du charbon actif de haute pureté ainsi que des matériaux pour supercondensateurs. Selon les experts, ces produits devraient être largement utilisés dans l'industrie aérospatiale, l'électronique, les systèmes de stockage d'énergie et d'autres domaines de pointe.

Efficacité écologique et projets à l'échelle industrielle

La nouvelle technologie permet de convertir directement environ 60 % du carbone présent dans le charbon en produit fini. Selon les estimations des scientifiques, le traitement du charbon par cette méthode aide à réduire les émissions de dioxyde de carbone de deux tonnes par tonne de matière première par rapport aux méthodes traditionnelles.

Un premier pas a été fait vers l'introduction commerciale avec la signature d'un contrat avec l'entreprise publique China Pingmei Shenma Group pour la construction d'une usine dans la province du Henan d'une capacité de production allant jusqu'à 6 000 tonnes de matériaux carbonés par an. De plus, une partie des produits a été testée et se prépare pour une production en série.

Bien que la technologie ouvre de grandes perspectives, elle en est actuellement au stade de transition des projets de laboratoire et pilotes vers l'échelle industrielle. Son efficacité économique et sa conformité totale avec les caractéristiques annoncées doivent encore être pleinement confirmées dans des conditions de production de masse à grande échelle.