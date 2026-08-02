xAI va démonter progressivement les turbines à gaz du centre de données Colossus

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xAI va démonter progressivement les turbines à gaz du centre de données Colossus

La société xAI, fondée par Elon Musk, a officiellement annoncé le début du démantèlement des turbines à gaz mobiles temporaires qui alimentaient en électricité le gigantesque centre de données Colossus, situé à la frontière des États du Tennessee et du Mississippi. Selon Ixbt.com, il est prévu de mettre complètement hors service les 69 générateurs puissants d'ici juillet 2027. C'est ce que rapporte Ixbt.com .

Ces turbines à gaz avaient été utilisées par l'entreprise comme solution temporaire. Selon le plan, elles seront remplacées à l'avenir par une centrale électrique permanente d'une capacité de 1,2 GW. Dès la mise en service des nouvelles installations énergétiques, les appareils mobiles seront progressivement déconnectés du réseau et démontés.

Le rythme sans précédent du projet Colossus

Rappelons que les centres de données Colossus, appartenant à xAI, s'étaient fait connaître dans le monde entier pour leurs vitesses de construction record. Selon l'entreprise, l'infrastructure nécessaire pour accueillir 100 000 accélérateurs d'intelligence artificielle NVIDIA H200 a réussi à être bâtie en seulement 19 jours.

Auparavant, le PDG de NVIDIA, Jensen Huang, avait souligné que des projets d'une telle envergure prennent généralement plusieurs années à être réalisés. Cependant, la nécessité d'alimenter les clusters d'intelligence artificielle dans des délais extrêmement courts a nécessité l'utilisation d'un schéma d'approvisionnement énergétique temporaire.

Débats écologiques et procédures judiciaires

Néanmoins, le système d'alimentation énergétique temporaire a suscité de vives critiques et controverses. Les résidents locaux et les organisations écologiques ont vivement critiqué le fait que les turbines à gaz mobiles fonctionnaient sans les autorisations requises et aggravaient la situation environnementale dans la région. De son côté, xAI a fait valoir le caractère temporaire de ces dispositifs pour affirmer que certaines exigences réglementaires ne leur étaient pas applicables.

Par la suite, l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis (EPA) a indiqué que de telles turbines devaient tout de même obtenir les autorisations appropriées. De plus, la National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) a contesté en justice, à juste titre, la légalité de leur utilisation.

Nouvel accord et projets futurs

Ce qui a compliqué la situation, c'est que le ministère de la Justice des États-Unis avait averti que l'arrêt immédiat des générateurs pourrait compromettre le travail de la deuxième phase du centre de données Colossus, engagée dans des missions critiques. Cependant, xAI est désormais parvenue à un accord mutuel avec le Département de la qualité environnementale du Mississippi.

Conformément à l'accord conclu, la future centrale électrique permanente fonctionnera sur la base d'une autorisation délivrée conformément à la loi américaine sur la qualité de l'air (Clean Air Act). En attendant l'abandon total des turbines mobiles, xAI s'est engagée à les équiper de systèmes de purification supplémentaires permettant de réduire considérablement le volume d'émissions nocives.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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