Micky van de Ven doit-il quitter Tottenham pour devenir le meilleur au monde ?

L'ancien défenseur de Tottenham, Toby Alderweireld, a partagé ses réflexions sur le Néerlandais Micky van de Ven. Selon lui, le défenseur de 25 ans possède toutes les qualités pour devenir l'un des meilleurs au monde, mais il n'a pas nécessairement besoin de quitter le club londonien pour y parvenir. C'est ce que rapporte Goal.com .

Micky van de Ven a rejoint Tottenham en provenance de Wolfsburg à l'été 2023. Connu pour sa grande vitesse, le défenseur s'est rapidement adapté au niveau de la Premier League. Il a déjà disputé près de 100 matchs avec l'équipe toutes compétitions confondues.

Bien que les résultats du club aient été irréguliers ces dernières saisons, les performances individuelles de Van de Ven continuent de progresser. Alderweireld a souligné que la vitesse du joueur lui permet de couvrir de grands espaces en défense et de gagner ses duels, ce qui est crucial dans le football moderne.

« Il a le potentiel pour devenir le meilleur défenseur central du monde. Bien sûr, il est difficile de maintenir un haut niveau quand l'équipe ne joue pas bien, mais il doit continuer à travailler. J'espère qu'il restera à Tottenham et qu'il continuera à progresser ici », a ajouté Alderweireld.

À l'approche de l'ouverture du mercato, plusieurs grands clubs européens seraient intéressés par le défenseur néerlandais. Cependant, la direction de Tottenham n'est pas disposée à laisser partir son défenseur clé.