Micky van de Ven doit-il quitter Tottenham pour devenir le meilleur au monde ?

·47·Sport
Micky van de Ven doit-il quitter Tottenham pour devenir le meilleur au monde ?

L'ancien défenseur de Tottenham, Toby Alderweireld, a partagé ses réflexions sur le Néerlandais Micky van de Ven. Selon lui, le défenseur de 25 ans possède toutes les qualités pour devenir l'un des meilleurs au monde, mais il n'a pas nécessairement besoin de quitter le club londonien pour y parvenir. C'est ce que rapporte Goal.com .

Micky van de Ven a rejoint Tottenham en provenance de Wolfsburg à l'été 2023. Connu pour sa grande vitesse, le défenseur s'est rapidement adapté au niveau de la Premier League. Il a déjà disputé près de 100 matchs avec l'équipe toutes compétitions confondues.

Bien que les résultats du club aient été irréguliers ces dernières saisons, les performances individuelles de Van de Ven continuent de progresser. Alderweireld a souligné que la vitesse du joueur lui permet de couvrir de grands espaces en défense et de gagner ses duels, ce qui est crucial dans le football moderne.

« Il a le potentiel pour devenir le meilleur défenseur central du monde. Bien sûr, il est difficile de maintenir un haut niveau quand l'équipe ne joue pas bien, mais il doit continuer à travailler. J'espère qu'il restera à Tottenham et qu'il continuera à progresser ici », a ajouté Alderweireld.

À l'approche de l'ouverture du mercato, plusieurs grands clubs européens seraient intéressés par le défenseur néerlandais. Cependant, la direction de Tottenham n'est pas disposée à laisser partir son défenseur clé.

TottenhamMicky van de VenPremier LeagueTransfertsFootball
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Premier match nul de la Coupe du Monde : le Canada sauvé dans les dernières minutesPremier match nul de la Coupe du Monde : le Canada sauvé dans les dernières minutesAujourd'hui, 22:24Barcelone s'intéresse à un jeune talent australienBarcelone s'intéresse à un jeune talent australienAujourd'hui, 22:16Si le Real Madrid passe à l'action pour Rodri, Manchester City ne pourra pas le retenirSi le Real Madrid passe à l'action pour Rodri, Manchester City ne pourra pas le retenirAujourd'hui, 20:18Manchester City vend le défenseur Jamay Simpson-Pusey au FC CologneManchester City vend le défenseur Jamay Simpson-Pusey au FC CologneAujourd'hui, 20:17Mbappé affirme être prêt à devenir champion avec la France même sans marquer de butMbappé affirme être prêt à devenir champion avec la France même sans marquer de butAujourd'hui, 19:27Mohamed Salah serait-il resté à Liverpool s'il avait su qu'Arne Slot allait partirMohamed Salah serait-il resté à Liverpool s'il avait su qu'Arne Slot allait partirAujourd'hui, 19:10
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Le classement des footballeurs les plus chers d'Asie centrale est publié
Le classement des footballeurs les plus chers d'Asie centrale est publié
Un journal espagnol inclut Husanov dans la liste des absents à la Coupe du monde
Un journal espagnol inclut Husanov dans la liste des absents à la Coupe du monde
Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
La rencontre entre Sindarov et Kasparov est devenue un symbole des générations
La rencontre entre Sindarov et Kasparov est devenue un symbole des générations
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Un nouvel hymne, un nouvel esprit pour l'Ouzbékistan (vidéo)
Un nouvel hymne, un nouvel esprit pour l'Ouzbékistan (vidéo)
L'Asie centrale s'unit pour l'équipe nationale d'Ouzbékistan
L'Asie centrale s'unit pour l'équipe nationale d'Ouzbékistan